Sheinbaum invita a Luisa María Alcalde a ocupar la consejería jurídica

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CIUDAD DE MÉXICO.– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció ajustes en su gabinete legal, al confirmar la salida de Esthela Damián Peralta de la Consejería Jurídica de la Presidencia.

La mandataria informó que la funcionaria dejará el cargo al concluir abril, luego de manifestar su intención de competir por la candidatura de Morena a la gubernatura de Guerrero.

Sheinbaum recordó que su administración estableció como regla que los integrantes del gabinete que busquen un cargo de elección popular deberán separarse de sus funciones. En ese contexto, precisó que Damián Peralta presentó su renuncia con fecha del 30 de abril.

La presidenta reconoció el desempeño de la aún consejera jurídica y señaló que le solicitó permanecer en el cargo hasta finalizar el mes para facilitar la transición.

Ante la próxima vacante, la titular del Ejecutivo dio a conocer que invitó a Luisa María Alcalde a integrarse a su gabinete como nueva consejera jurídica.

Explicó que la propuesta responde a su experiencia como abogada y a su participación en temas relevantes durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

No obstante, indicó que Alcalde solicitó unos días para analizar la invitación antes de tomar una decisión definitiva sobre su posible incorporación al gobierno federal.