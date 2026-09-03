Secretaria de Turismo niega usar dinero público para comprar relojes y artículos de lujo

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CIUDAD DE MÉXICO.- La secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, negó haber utilizado recursos públicos para adquirir relojes, accesorios u otros artículos de lujo, luego de que una publicación periodística exhibiera fotografías de la funcionaria y de su pareja utilizando productos de marcas como Rolex y Cartier.

La titular de la Secretaría de Turismo respondió mediante un comunicado a la información publicada por Reforma, en la que también aparece su pareja, Iván García Juárez, actual procurador Ambiental de Tlaxcala.

Rodríguez Zamora sostuvo que los bienes que integran su patrimonio fueron adquiridos con recursos propios y que se encuentran reportados en sus declaraciones patrimoniales.

“Quiero ser absolutamente clara: ningún bien material de mi propiedad, incluido cualquier reloj, accesorio u otro artículo al que se haga referencia en la publicación, ha sido adquirido con recursos públicos, ni durante mi gestión como secretaria de Turismo”, afirmó.

La funcionaria explicó que antes de incorporarse al servicio público desarrolló actividades profesionales en el sector privado, principalmente dentro de la industria restaurantera, de donde aseguró proviene parte del patrimonio construido junto con su familia.

Señaló que esa actividad la comparte con su madre, a quien describió como promotora de la cultura y la gastronomía en Tlaxcala y Puebla.

Rodríguez Zamora también respondió sobre las fotografías de viajes incluidas en la publicación. Aclaró que algunas fueron tomadas durante actividades relacionadas con sus responsabilidades oficiales y otras corresponden a viajes y actividades de carácter privado.

En estos últimos casos, aseguró que los gastos fueron cubiertos con dinero propio y sin utilizar recursos de la Secretaría de Turismo ni del Gobierno de México.

La secretaria rechazó que su desempeño público haya estado relacionado con actos de corrupción o con el aprovechamiento de recursos gubernamentales para beneficio personal.

También cuestionó que elementos relacionados con su vida privada, su pareja o su apariencia sean utilizados para poner en duda su capacidad para ocupar un cargo público, y sostuvo que su entorno familiar pertenece al ámbito personal.

En su posicionamiento, Rodríguez Zamora aseguró compartir los principios de austeridad y sencillez impulsados por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La funcionaria manifestó además su disposición a proporcionar información o documentación que permita verificar sus afirmaciones sobre el origen de sus bienes y gastos.

Finalmente, reiteró su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el manejo de los recursos públicos, ante los cuestionamientos generados por la exhibición de los artículos de lujo.