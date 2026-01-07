Sheinbaum niega que México envíe más petróleo a Cuba tras captura de Maduro

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum negó que su gobierno haya incrementado el envío de petróleo a Cuba, y aseguró que las exportaciones de crudo mexicano hacia la isla se mantienen en los niveles históricos registrados en administraciones anteriores.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que los envíos de petróleo a Cuba responden a acuerdos contractuales entre ambos gobiernos y a acciones de ayuda humanitaria, prácticas que —subrayó— se han mantenido durante décadas.

“No se está enviando más petróleo del que se había enviado históricamente. No hay un envío particular. Durante muchos años se ha enviado petróleo a Cuba por distintas razones; unas son contratos y otras son ayuda humanitaria”, afirmó Sheinbaum, al recordar incluso que en gobiernos anteriores se llegó a condonar deuda a la isla, como ocurrió durante la administración de Enrique Peña Nieto.

Las declaraciones de la presidenta se dieron en respuesta a un reporte del Financial Times, en el que se señala que México incrementó en 56 por ciento sus envíos de petróleo a Cuba durante 2025, en comparación con el año previo, y que dichos aportes representaron 44 por ciento del total de crudo recibido por la isla.

Sheinbaum rechazó que se haya registrado un aumento deliberado en 2025, aunque reconoció que la reducción de los envíos de Venezuela ha provocado que el petróleo mexicano tenga mayor peso relativo dentro del suministro energético cubano.

“Con la situación actual de Venezuela, evidentemente México se volvió un proveedor importante. Antes era Venezuela, pero es parte de lo que históricamente se había enviado”, puntualizó la presidenta.