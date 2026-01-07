Trump afirma que él controlará el dinero del petróleo de Venezuela

Comparte esta Noticia

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las autoridades interinas de Venezuela acordaron entregar a EE. UU. entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado, que serán vendidos a precio de mercado y cuyos ingresos, según él, estarán “bajo mi control” para ser usados “en beneficio del pueblo de Venezuela y de Estados Unidos”.

Trump hizo el anuncio a través de una publicación en su red social Truth Social, donde señaló que ya instruyó al secretario de Energía, Chris Wright, para implementar el plan “inmediatamente”, y que el crudo se transportará en buques de almacenamiento directamente a los **muelles de descarga en Estados Unidos”.

De acuerdo con las declaraciones, el acuerdo —valorado en hasta 2 800 millones de dólares a precios actuales del mercado— ocurre en el contexto de la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su traslado a Estados Unidos, así como de la creciente cooperación entre el gobierno interino de Venezuela y la administración de Trump.

Expertos destacan que los volúmenes citados representarían solo unos 30 a 50 días de producción de Venezuela antes de las sanciones, cuyo nivel de exportación ha caído drásticamente en años recientes, y que esto podría implicar una redistribución de suministro tradicionalmente dirigido a China hacia Estados Unidos.

El anuncio ha sido interpretado como una escalada en la intervención económica de Washington en Venezuela, donde empresas petroleras estadounidenses, como Chevron, ExxonMobil y ConocoPhillips, podrían ver oportunidades de inversión y expansión una vez que se flexibilicen las restricciones.