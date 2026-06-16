Sheinbaum no descarta reunión con rey de España durante visita a México por Mundial

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que existe una alta probabilidad de sostener una reunión con Felipe VI durante la visita que el monarca realizará al país con motivo de la Copa Mundial de Futbol 2026.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que los detalles del posible encuentro aún son analizados por la Secretaría de Relaciones Exteriores y las autoridades diplomáticas españolas, por lo que la decisión definitiva podría anunciarse en los próximos días.

“Sí, es probable. Todavía está viendo Relaciones Exteriores con la Cancillería de España y con la representación del jefe del Estado español. Yo creo que mañana o pasado les podemos informar”, señaló.

Sheinbaum adelantó que, de concretarse, la reunión podría realizarse en la Ciudad de México, aunque aún se trabaja en la definición de la agenda oficial.

La visita de Felipe VI está prevista en el contexto de la participación de la selección española en la Copa Mundial de Futbol 2026. De acuerdo con reportes, el monarca asistiría a Guadalajara para presenciar el encuentro entre España y Uruguay, programado para el próximo 26 de junio como parte de la fase de grupos del torneo.

El eventual encuentro representaría la primera reunión formal entre la presidenta mexicana y el jefe de Estado español desde el inicio de la actual administración federal.

La posibilidad de este acercamiento ocurre en un momento en que la relación entre México y España mantiene una agenda de cooperación bilateral, aunque también ha estado marcada por diferencias diplomáticas en los últimos años.