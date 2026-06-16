Ana Paty alista licencia para proceso de Morena

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CANCÚN.- La presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, confirmó que solicitará una licencia temporal a su cargo para participar en el proceso interno de Morena rumbo a la definición de candidaturas para 2027, aunque aclaró que no presentará una renuncia definitiva al Ayuntamiento.

La alcaldesa rechazó las versiones que circularon sobre una supuesta salida inmediata de la administración municipal y aseguró que continúa al frente del gobierno de Cancún.

“Han habido bastantes rumores de que si me iba hoy. Ya me estaban renunciando incluso porque habían publicado que renunciaba hoy. Eso es completamente falso”, expresó.

Peralta explicó que la separación del cargo estaría vinculada únicamente al periodo que dure el proceso interno del partido, el cual estimó podría extenderse por aproximadamente dos meses.

Indicó que, aunque la legislación no la obliga a dejar el puesto para participar en las encuestas partidistas, existe la recomendación de solicitar licencia temporal para garantizar condiciones de equidad entre los aspirantes.

La presidenta municipal señaló que aún no se han definido las fechas exactas del procedimiento interno en Quintana Roo, por lo que posteriormente dará a conocer cuándo presentará formalmente su solicitud.

“Mi prioridad es Cancún y tengo una gran responsabilidad con mi ciudad”, afirmó.

La eventual licencia de Ana Paty Peralta se daría en el marco de la próxima emisión de la convocatoria interna de Morena, prevista para el 22 de junio, con la que iniciará el proceso de selección de perfiles que buscarán representar al partido en los comicios de 2027.