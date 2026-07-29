Anuncia presidenta reunión con empresarios de Quintana Roo para definir estrategia contra el sargazo

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que este miércoles sostendrá una reunión con representantes del sector turístico de Quintana Roo para analizar la situación del sargazo en las costas del Caribe Mexicano y definir acciones para enfrentar el fenómeno.

Durante la Mañanera del Pueblo, la mandataria explicó que el encuentro permitirá construir una estrategia conjunta con empresarios de la entidad, cuyos acuerdos serán dados a conocer posteriormente.

“Hoy en la tarde tomaremos un acuerdo sobre el manejo del sargazo que lo daremos a conocer en la Mañanera”, señaló la titular del Ejecutivo federal.

Buscarán estrategia conjunta

La reunión se llevará a cabo en un contexto de fuerte recale de sargazo en las playas de Quintana Roo, situación que continúa afectando a hoteles, prestadores de servicios turísticos y autoridades encargadas de la limpieza de los litorales.

Recientemente, el presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, David Ortiz Mena, planteó la necesidad de complementar las labores de recolección con una estrategia nacional de promoción turística y un plan integral para mitigar los efectos de la macroalga.

El dirigente empresarial destacó que otros destinos del Caribe impulsan campañas para mantener una imagen favorable entre los visitantes durante la temporada de arribazón.

Más de 92 mil toneladas recolectadas

De acuerdo con la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), durante 2026 se han recolectado más de 92 mil toneladas de sargazo en Quintana Roo, lo que refleja la intensidad del fenómeno y mantiene en alerta a ocho municipios costeros.

Autoridades y representantes del sector turístico buscan acordar medidas que permitan disminuir el impacto ambiental del sargazo y, al mismo tiempo, proteger la actividad turística, considerada uno de los principales motores económicos de la entidad.