Sheinbaum plantea aseguradora pública para mejorar pensiones de maestros

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COATZACOALCO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su gobierno impulsará una nueva propuesta para fortalecer el sistema de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, mediante el fortalecimiento del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (Pensionissste) y la creación de una aseguradora pública especializada en el pago de pensiones.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la iniciativa fue presentada a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y aseguró que, independientemente de las negociaciones con el magisterio, se buscará avanzar en su implementación debido a los beneficios que representaría para los trabajadores.

“Es una nueva propuesta que se hizo y de todas maneras la vamos a impulsar porque es algo benéfico para los trabajadores del Estado”, señaló.

Sheinbaum afirmó que el objetivo es garantizar que los trabajadores cuenten con mejores condiciones al momento de su retiro, mediante un esquema que ofrezca mayores beneficios y certidumbre financiera.

La presidenta recordó que durante los últimos dos años se han autorizado incrementos salariales de 10 y 9 por ciento para el magisterio, aunque reconoció que regresar al sistema de pensiones previo a la reforma del ISSSTE de 2007 requeriría una inversión presupuestal considerable.

Destacó que el Fondo de Pensiones para el Bienestar, impulsado durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue creado precisamente para mejorar las condiciones de retiro de trabajadores del sector público y privado afiliados al IMSS e ISSSTE.

Asimismo, explicó que Pensionissste representa actualmente el único fondo público de cuentas individuales para el retiro, por lo que se busca fortalecerlo y complementarlo con una aseguradora pública que garantice el pago de las pensiones una vez concluida la vida laboral de los trabajadores.

En otro tema, la mandataria reiteró que el diálogo con la CNTE continúa abierto y aseguró que no habrá acciones de represión ni desalojos contra los docentes que mantienen movilizaciones en la Ciudad de México.

Consideró que algunos actos violentos registrados durante las protestas podrían estar relacionados con personas ajenas al magisterio que buscan generar confrontación con las autoridades.

“Lo que buscan es una imagen de represión y no vamos a caer en esa provocación”, afirmó.

Finalmente, señaló que las medidas de contención implementadas en el Centro Histórico de la Ciudad de México tienen como objetivo evitar enfrentamientos y garantizar la seguridad tanto de los manifestantes como de la ciudadanía.