Sheinbaum presenta informe de desaparecidos en México; más de 130 mil casos en los últimos 20 años

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó este viernes un informe actualizado sobre personas desaparecidas en México, a un año y cinco meses del inicio de su administración.

Durante la conferencia matutina, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, informó que el país acumula 132 mil 534 personas desaparecidas desde 1952 hasta 2026. De ese total, 130 mil 178 casos se han registrado en los últimos 20 años.

Para fortalecer las estrategias de búsqueda, el gobierno dividió los casos en tres categorías. La primera agrupa a 46 mil 742 personas de las que no se cuenta con información suficiente; la segunda incluye 40 mil 308 casos donde sí hay datos y se detectaron actividades posteriores a la desaparición; y la tercera concentra 43 mil 128 personas con ficha activa de búsqueda sin registros posteriores.

Figueroa señaló que, con base en los análisis realizados, los casos registrados entre 2006 y 2026 están principalmente vinculados a la delincuencia organizada y no al Estado.

Por su parte, la presidenta Sheinbaum precisó que la cifra de 43 mil 128 corresponde a personas de las que no se tiene ningún rastro o registro posterior a su desaparición.

El informe también revela que únicamente existen 3 mil 869 carpetas de investigación relacionadas con estos casos. En cuanto al perfil de las víctimas, el 78% son hombres de entre 30 y 59 años, mientras que el 22% son mujeres de entre 18 y 29 años.

La mandataria destacó que, desde octubre de 2024 a la fecha, han sido localizadas más de 31 mil personas reportadas como desaparecidas.

En tanto, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que se han eliminado 547 cuentas en redes sociales vinculadas al reclutamiento por parte del crimen organizado, mientras que otras 725 se encuentran bajo investigación.