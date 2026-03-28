Marina localiza catamaranes desaparecidos rumbo a Cuba

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Marina-Armada de México informó que una aeronave naval localizó las dos embarcaciones tipo catamarán que habían sido reportadas como desaparecidas en el Caribe, luego de zarpar desde Isla Mujeres con destino a La Habana transportando ayuda humanitaria.

De acuerdo con la institución, las naves fueron ubicadas este sábado a unas 80 millas náuticas al noroeste de La Habana. Tras el hallazgo, un buque de la Marina se dirigió a la zona para brindar apoyo, mientras se mantiene comunicación vía radio con las embarcaciones. Hasta el momento, no se ha informado sobre el estado de salud de los nueve tripulantes.

Las embarcaciones, identificadas como “Friendship” y “Tigermoth”, transportaban a cuatro y cinco personas, respectivamente, entre ellas dos mujeres, seis hombres y un menor de tres años. Ambas formaban parte del convoy “Nuestra América”, que partió el 21 de marzo desde Isla Mujeres con ayuda destinada a Cuba.

El operativo de búsqueda se activó el 26 de marzo, luego de que se perdiera comunicación con los veleros, que tenían previsto arribar entre el 24 y 25 de marzo. La misión incluyó coordinación internacional con Centros Coordinadores de Salvamento Marítimo de países como Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos.

Un día antes, la presidenta Claudia Sheinbaum había informado que la búsqueda continuaba activa, tras confirmarse la pérdida de contacto con las embarcaciones más pequeñas del convoy, mientras un buque mayor sí logró llegar a su destino.

El convoy transportaba cerca de 30 toneladas de ayuda humanitaria, incluyendo alimentos, medicamentos, artículos de higiene y paneles solares.