Héctor Cobá recibe Premio Nacional de Periodismo del Club de Periodistas de México

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La última palabra

• El también autor del libro “Sed de chela y hambre de botana” fue galardonado por el texto “Recuerdan a las mujeres más antiguas de la humanidad en Tulum” publicado en El Despertador de Quintana Roo.

Por Jorge A. Martínez Lugo

El reportero de cultura Héctor Cobá Romero ganó el Premio Nacional de Periodismo 2025 con el texto Recuerdan a las mujeres más antiguas de la humanidad en Tulum, en la categoría Divulgación e información de innovación académica, científica y tecnológica, en el 73° Certamen Nacional e Internacional de Periodismo convocado en 2025 por el Club de Periodistas de México, AC.

El texto galardonado se publicó el 8 de marzo de 2025 en el medio impreso y digital “El Despertador de Quintana Roo” el 8 de marzo de 2025, y la entrega del premio el pasado 20 de marzo en el salón de honor “Antonio Sáenz de Miera” del Club de Periodistas de México en el centro histórico de la Ciudad de México.

Cada año el añejo e histórico organismo de reporteros y periodistas entrega 22 premios en diversas categorías, a través de la Fundación Antonio Sáenz de Miera Fieytal IAP.

Héctor Cobá es autor del espléndido libro de reciente edición “Sed de chela y hambre de botana” integrado por crónicas de cantinas y bares del sureste mexicano, que recién se presentó en la Feria Internacional del Libro y la Lectura de Yucatán (Filey 2026).

Enaltecer el ejercicio

La dirigenta nacional del Club de Periodistas de México, Celeste Sáenz de Miera, subrayó que el Premio Nacional e Internacional de Periodismo tiene como fin enaltecer el ejercicio periodístico y distinguir a quienes, con ética, profesionalismo y responsabilidad social, contribuyen a mantener informada a la ciudadanía sobre los acontecimientos que impactan la vida pública.

Añadió que la convocatoria registró una amplia respuesta de la comunidad periodística de la capital del país y los estados, además, la participación de comunicadores de distintos países, lo que refleja el alcance global y la creciente relevancia de este certamen dentro del ámbito informativo.

De igual manera, el director general del Club y coordinador del certamen Mouris Salloum George, señaló que en esta edición se reconoce a periodistas de varias entidades del país, cuyos trabajos destacan por su calidad, compromiso y aportación al fortalecimiento de la información veraz.

El certamen constituye un espacio de reconocimiento entre colegas, donde se valora la vocación, el esfuerzo y la dedicación de quienes ejercen el periodismo con responsabilidad, al tiempo que impulsa la libertad de expresión y promueve una sociedad mejor informada y participativa, destacó.

Historia y premiación

La competición convocada por el Club de Periodistas de México, AC inició en 1952, por lo que es uno de los premios “de periodistas a periodistas” más antiguos de México.

La ceremonia número 73 se llevó a cabo durante el desayuno ofrecido en el patio de honor “Antonio Sáenz de Miera”, de la sede del Club de Periodistas de México, en el presidium estuvieron el presidente ejecutivo Mario Méndez Acosta.

Acompañado de la secretaria general y patrona de la Fundación, Celeste Sáenz de Miera, del director general del Club de Periodistas de México AC y coordinador general del Certamen de Periodismo, Mouris Salloum George; y el coordinador del jurado internacional del Certamen, Diego Pappalardo, quienes después se trasladaron a la mesa de honor. Merecido reconocimiento por la calidad del texto y trayectoria periodística de Héctor.

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