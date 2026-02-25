Sheinbaum presenta reforma electoral: adiós a listas plurinominales y al PREP

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó este miércoles su iniciativa de Reforma Electoral, la cual —aseguró— responde a una demanda ciudadana para eliminar listas plurinominales, reducir el costo de las elecciones y fortalecer la participación democrática.

El proyecto será enviado el próximo lunes al Congreso de la Unión, aunque aún no se define si iniciará su trámite en la Cámara de Diputados o en el Senado.

Durante la presentación, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que la propuesta se compone de 10 puntos agrupados en cuatro ejes. Por su parte, Pablo Gómez Álvarez, presidente ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, detalló el proceso de consulta y el alcance de los cambios.

Sheinbaum subrayó que la reforma “no busca un partido de Estado”, sino mantener la representación proporcional sin listas definidas por dirigencias partidistas. “Todos y todas tienen que ir a territorio a buscar el voto”, afirmó.

Los 10 puntos clave de la reforma

1. Integración del Congreso

Cámara de Diputados (500 integrantes, todos por voto directo):

300 de mayoría relativa en distritos.

200 de representación proporcional bajo la fórmula vigente.

De esas 200:

97 para candidatos que no ganaron su distrito pero obtuvieron mejores resultados dentro de su partido.

95 por votación directa por circunscripción y partido, garantizando paridad.

8 para mexicanos residentes en el extranjero.

Senado (96 escaños):

64 de mayoría relativa.

32 de primera minoría.

Se elimina la lista nacional plurinominal.

2. Reducción del gasto electoral

Se plantea una disminución del 25% en el costo de las elecciones, incluyendo al Instituto Nacional Electoral (INE), partidos políticos, OPLES y tribunales electorales.

Entre las medidas:

Ajuste de sueldos y bonos de consejeros del INE conforme al artículo 127 constitucional.

Eliminación de duplicidades en órganos electorales.

Reducción del gasto del Congreso federal y congresos locales.

Disminución del número de regidurías en ayuntamientos (máximo 15).

3. Mayor fiscalización

El INE tendrá acceso oportuno a operaciones financieras de partidos y candidatos. Se prohíben aportaciones en efectivo y se obliga al uso del sistema financiero formal. También se contempla el uso de tecnologías para reforzar la supervisión.

4. Voto en el extranjero

Se facilitará la participación de mexicanos residentes fuera del país, especialmente en la figura de diputación migrante.

5. Tiempos en radio y televisión

Durante procesos electorales, los tiempos oficiales se reducirán de 48 a 35 minutos diarios por emisora.

6. Regulación de Inteligencia Artificial

Se regulará el uso de inteligencia artificial en campañas y se prohibirán bots u otros mecanismos artificiales en redes sociales.

7. Cómputos distritales

Los cómputos iniciarán al término de la jornada electoral para agilizar la validación de resultados.

8. Democracia participativa

Se amplían mecanismos como referéndum, plebiscito, consulta popular y revocación de mandato a estados y municipios, incluyendo el uso de voto electrónico.

9. No nepotismo

Se prohíbe heredar cargos de elección popular a familiares directos.

10. No reelección

Se elimina la reelección consecutiva inmediata en todos los cargos de elección popular a partir de 2030.

Asimismo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que la iniciativa de reforma electoral se platea la desaparición del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

“La idea es que no tiene por qué no empezarse a contar ya el conteo distrital. O sea, si tú empiezas en la noche del día de la elección, el domingo, ya con el conteo distrital, pues tendrás los resultados también de la mayoría de las, de los distritos al siguiente día. Entonces, no te tienes que esperar al miércoles para iniciar el conteo distrital. Y después, si hay solicitudes en propio conteo distrital, pues ya se abren las urnas, como normalmente se hace”, indicó.

La presidenta Sheinbaum Pardo manifestó que “no vemos la necesidad de que haya PREP sino ya directamente el conteo distrital”.