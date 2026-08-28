Sheinbaum propone sacar celulares de aulas y recreos en las escuelas

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum planteó restringir el uso de celulares y otros dispositivos digitales dentro de las escuelas, tanto para estudiantes como para docentes, ante los efectos que puede generar la exposición constante a pantallas y plataformas digitales.

La propuesta contempla recuperar prácticas como la escritura con pluma y papel durante las clases y evitar que los alumnos utilicen teléfonos celulares durante el recreo. Sin embargo, la mandataria aclaró que todavía no existe una medida definitiva y que su aplicación deberá ser analizada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), junto con maestras y maestros.

“Por lo menos en las escuelas no se utilicen los dispositivos digitales, ni por los maestros ni por los estudiantes”, expresó al ser cuestionada sobre el tema.

Sheinbaum explicó que la tecnología fue incorporándose paulatinamente a las actividades escolares como una herramienta para enviar tareas, consultar información y complementar el aprendizaje, pero señaló que con el tiempo también se han identificado efectos negativos derivados de su utilización permanente.

Entre ellos mencionó el funcionamiento de las plataformas digitales y sus algoritmos, diseñados para prolongar el tiempo que las personas permanecen frente a las pantallas mediante mecanismos como el desplazamiento continuo de contenidos.

“Ha ido avanzando la tecnología y con ello se han ido reconociendo los impactos del uso de esa tecnología, algunos diseñados a propósito con ese objetivo y algunos no”, señaló.

La Presidenta sostuvo que existen testimonios surgidos de procesos judiciales en Estados Unidos que apuntan a que determinados algoritmos fueron desarrollados para generar una utilización compulsiva de las plataformas.

“Las plataformas diseñan sus algoritmos para generar adicción, para que no te puedas mover de la pantalla”, afirmó.

Ante este escenario, consideró conveniente recuperar algunas actividades que fueron desplazadas por la digitalización. Entre ellas destacó la escritura a mano, al señalar que contribuye al desarrollo de capacidades psicomotoras mediante la coordinación entre la mente y la mano.

También propuso retirar los celulares durante los recreos para favorecer nuevamente el juego y la convivencia directa entre niñas, niños y jóvenes.

“Se está regresando a lo que parecía antiguo, es la verdad, se está regresando a que en el recreo ya no se usen los celulares y que se juegue como jugábamos en aquellas épocas nosotros”, sostuvo.

Para el uso de dispositivos fuera de los planteles, Sheinbaum consideró que las propias plataformas deberían incorporar mecanismos de control, mientras que madres y padres de familia necesitan contar con mayor información sobre los posibles efectos de una exposición continua.

No obstante, reiteró que cualquier restricción dentro de las escuelas deberá pasar primero por una evaluación de las autoridades educativas y del personal docente.

“Hay que esperar a ver cómo lo ve la SEP, qué dicen las maestras y los maestros, cómo hacerlo y a partir de ahí ya lo comunicamos”, puntualizó.

De esta manera, la propuesta permanece por ahora en etapa de análisis y todavía no constituye una prohibición oficial del uso de celulares o dispositivos digitales en los planteles educativos.