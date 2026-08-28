Monreal revela que gobernadores fronterizos trabajan en México y duermen en Estados Unidos

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, reveló que conoce casos de gobernadores y funcionarios de estados fronterizos que, después de cumplir con sus actividades oficiales en México, cruzan hacia Estados Unidos para pasar la noche debido a que cuentan con doble nacionalidad.

“He conocido casos donde gobiernan o cumplen con la responsabilidad en un estado y duermen en otra nación, en Estados Unidos particularmente”, declaró el legislador al referirse a la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para impedir que personas con doble nacionalidad puedan aspirar a la Presidencia de la República o a gubernaturas.

Monreal agregó que también existen servidores públicos cuyas familias residen del otro lado de la frontera, incluidos hijos que estudian en Estados Unidos, mientras ellos mantienen responsabilidades gubernamentales en territorio mexicano.

Señaló que estos funcionarios “van y vienen”, una situación que, a su juicio, muestra la complejidad que tendrá la discusión de una eventual reforma sobre los requisitos de nacionalidad para ocupar determinados cargos públicos.

El coordinador parlamentario evitó anticipar que Morena respaldará automáticamente la iniciativa presidencial y sostuvo que el planteamiento deberá analizarse con cuidado en el Congreso.

Consideró que se trata de “un tema de debate” y rechazó que la propuesta tenga necesariamente una dedicatoria contra algún personaje de la oposición.

Monreal recordó que el régimen de doble nacionalidad en México cambió a partir de las reformas de 1997, pues anteriormente un mexicano podía perder su nacionalidad al adquirir voluntariamente la de otro país.

Explicó que las modificaciones legales buscaron garantizar que los mexicanos por nacimiento conservaran esa condición, incluso después de obtener otra nacionalidad, por lo que consideró necesario revisar las implicaciones constitucionales de cualquier nueva restricción.

El diputado mencionó particularmente el artículo 32 de la Constitución, que establece disposiciones relacionadas con los mexicanos que poseen otra nacionalidad.

“Es un tema delicado, sobre todo en las zonas fronterizas”, advirtió.

Como ejemplo, señaló que existen numerosos casos de mujeres mexicanas que cruzan hacia Estados Unidos para dar a luz, por lo que sus hijos pueden contar con ambas nacionalidades pese a pertenecer a familias mexicanas y desarrollar posteriormente su vida en el país.

Monreal consideró que esta realidad obliga a discutir “con mucha seriedad” cualquier modificación que pueda afectar los derechos políticos de las personas con doble nacionalidad.

El legislador precisó además que todavía no conoce en su totalidad la iniciativa que será sometida a consideración del Congreso, por lo que evitó fijar una posición definitiva sobre su contenido.