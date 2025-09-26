Sheinbaum reacciona a red millonaria que dio 79 mdp a Adán Augusto: ‘Que lo aclare el senador’

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante las versiones de que el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, recibió más de 79 millones de pesos de diversas empresas, algunas de ellas consideradas como fantasma por el Servicio de Administración Tributaria, los cuales no reportó en su declaración patrimonial, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió muy brevemente: “que aclare el senador”, sin abundar más.

De igual forma, a pregunta expresa sobre la inconformidad que presuntamente hay ya en el grupo parlamentario de Morena en el Senado contra su coordinador, Sheinbaum desestimó estas versiones. “Es pura politiquería. No conozco a ningún senador que tenga quejas”, acotó, sin abundar mayormente.

Según documentos oficiales, hubo una red de transferencias millonarias que incluye a empresas beneficiadas con recursos públicos, una de ellas está señalada como empresa fantasma por el Servicio de Administración Tributaria.

Las cifras millonarias fueron obtenidas por el senador de Morena entre 2023 y 2024, cuando dejó la Secretaría de Gobernación para ser aspirante a la candidatura presidencial, de acuerdo con una investigación de N+.

Fuente: El Financiero