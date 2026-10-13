Sheinbaum rechaza crisis de salud y promete basificar a médicos

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que el sistema público de salud en México enfrenta rezagos en materia de personal médico, condiciones laborales y distribución de medicamentos, aunque rechazó que estas deficiencias representen una crisis generalizada en los servicios de atención.

Durante su conferencia matutina, la mandataria respondió a los cuestionamientos sobre las condiciones del sector salud, en el contexto de las inconformidades expresadas por trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes convocaron a una movilización nacional para este martes 13 de octubre.

Sheinbaum admitió que existen problemas pendientes de resolver, tanto para los trabajadores de las instituciones médicas como para los derechohabientes, pero sostuvo que su administración ha emprendido diversas acciones para mejorar la infraestructura hospitalaria y fortalecer la capacidad de atención.

Entre las medidas mencionó la construcción de nuevos hospitales, la contratación de personal y la rehabilitación de instalaciones médicas, proyectos desarrollados desde el inicio de su gobierno, en octubre de 2024.

“Todo eso lo vamos a atender, pero de ahí que haya una crisis de salud y que las cosas estén funcionando muy mal y que todo esté mal, tampoco”, expresó.

La presidenta señaló que uno de los principales pendientes consiste en regularizar las condiciones laborales de médicos que actualmente prestan sus servicios mediante contratos anuales y perciben remuneraciones inferiores a las que deberían corresponderles.

En ese sentido, anunció que su administración buscará avanzar en la basificación de estos trabajadores, con el propósito de brindarles mayor estabilidad laboral y mejorar sus condiciones de contratación.

Reconoció también que persiste la necesidad de incorporar más médicos especialistas al sistema público, debido a que las plantillas actuales todavía no permiten cubrir todas las necesidades de atención.

Otro de los asuntos que consideró prioritarios es el incremento de las becas que reciben los médicos residentes, quienes participan en la atención hospitalaria mientras realizan su formación especializada.

Sheinbaum explicó que estas medidas forman parte de los compromisos pendientes de su administración para mejorar las condiciones de quienes trabajan en las instituciones públicas de salud.

“Nos faltan muchos médicos que tienen contratos anuales, con menores sueldos que los que deben ser; a todos ellos los vamos a basificar. Nos faltan todavía más médicos especialistas, nos falta subir la beca de los residentes”, reconoció.

La mandataria también abordó las dificultades relacionadas con el abastecimiento de medicamentos, uno de los problemas señalados por trabajadores y usuarios de los servicios médicos.

Al respecto, sostuvo que parte de las deficiencias actuales se encuentra en los mecanismos de distribución de los productos, particularmente en su traslado desde los almacenes hasta los centros de salud.

De acuerdo con su explicación, el problema requiere mejorar los procesos logísticos para garantizar que los medicamentos lleguen oportunamente a las unidades donde deben entregarse a los pacientes.