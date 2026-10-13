Estefanía Mercado inaugura Segundo Congreso Nacional de Bomberos en Playa del Carmen

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Con la participación de alrededor de 750 asistentes presenciales y más de dos mil participaciones en línea, la presidenta municipal Estefanía Mercado inauguró el Segundo Congreso Nacional de Bomberos en Playa del Carmen, un encuentro de capacitación e intercambio de experiencias que reúne a especialistas de México y otros países del 12 al 16 de octubre.

Durante la ceremonia inaugural, realizada en el Teatro de la Ciudad, la alcaldesa destacó la importancia de fortalecer la profesionalización de los cuerpos de emergencia mediante la actualización permanente de conocimientos, el intercambio de mejores prácticas y la incorporación de nuevas técnicas de respuesta ante situaciones de riesgo.

“Porque sabemos que, cuando suena la alarma, no hay tiempo para improvisar”, expresó Estefanía Mercado, al reconocer la vocación, valentía y compromiso de las mujeres y los hombres que diariamente arriesgan su vida para proteger a la ciudadanía.

En este marco, previamente la presidenta municipal inauguró el Centro de Entrenamiento y Capacitación Avanzada para Bomberos de Playa del Carmen, el tercero de su tipo en México, que cuenta con instalaciones especializadas para simular emergencias y fortalecer las habilidades técnicas y operativas de las corporaciones.

Señaló que esta infraestructura permitirá ampliar las oportunidades de capacitación para bomberos de distintas regiones del país y consolidar a Playa del Carmen como un referente nacional en formación especializada y cooperación entre cuerpos de emergencia.

“Así como ustedes cuidan de nuestras familias, nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar de ustedes”, sostuvo la alcaldesa, al refrendar el compromiso de su gobierno con la seguridad, preparación y bienestar de quienes integran estas corporaciones.

En representación de la gobernadora Mara Lezama, el coordinador de Protección Civil, Guillermo Núñez Leal, reconoció la importancia del Congreso Nacional como un espacio para actualizar conocimientos, compartir experiencias y fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias.

Por su parte, el secretario de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos de Playa del Carmen, Darwin Covarrubias, destacó que este encuentro impulsa la profesionalización de los cuerpos de emergencia mediante la capacitación técnica y la colaboración entre especialistas nacionales e internacionales.

A su vez, Pedro Perfecto Lugo, subdirector operativo del Cuerpo de Bomberos de Tijuana, Baja California, reconoció el respaldo del Gobierno Municipal y agradeció las facilidades para celebrar, por segundo año consecutivo, este encuentro nacional en Playa del Carmen.

“El intercambio entre corporaciones permite compartir mejores prácticas, conocer distintos métodos de intervención y construir redes de colaboración que contribuyan a la profesionalización de los bomberos en México”, expresó.

El Segundo Congreso Nacional de Bomberos contempla cinco días de actividades, con seis conferencias magistrales, talleres y cursos especializados, orientados a mejorar las capacidades de prevención, atención y respuesta ante emergencias, así como a fortalecer la coordinación entre corporaciones de México y otros países.