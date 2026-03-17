Sheinbaum reconoce gesto de Felipe VI sobre abusos de España durante la Conquista

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció como un “gesto de acercamiento” las recientes declaraciones del rey de España, Felipe VI, quien se refirió a la Conquista y al periodo colonial como procesos marcados por “abusos” y “controversias morales y éticas”.

Durante su intervención, la mandataria contrastó este posicionamiento con lo ocurrido en años anteriores, cuando —recordó— no hubo respuesta a la carta enviada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que solicitaba una disculpa por los agravios históricos, lo que derivó en un enfriamiento de las relaciones bilaterales.

Sheinbaum destacó que el gesto del monarca no se limita a sus palabras, sino también a su asistencia a una exposición sobre mujeres indígenas mexicanas en España, lo que consideró una señal positiva en el proceso de diálogo entre ambas naciones.

“Uno puede decir que no fue todo lo que hubiéramos querido, pero sí es un gesto de acercamiento en el sentido de reconocer excesos y exterminios durante la llegada de los españoles”, expresó.

Llama a continuar el diálogo

La presidenta subrayó la importancia de seguir avanzando en el reconocimiento histórico de las civilizaciones originarias de Mesoamérica y otras regiones de América Latina, al considerar que forman parte esencial de la identidad mexicana.

En ese contexto, no descartó la posibilidad de extender una invitación oficial al rey de España, aunque señaló que aún se evaluará.

“Hay que reconocer el gesto del rey y seguir trabajando en este proceso de diálogo”, apuntó.

Críticas a visiones coloniales

Sheinbaum también señaló que las declaraciones de Felipe VI han generado críticas en sectores conservadores de España, donde —dijo— persisten visiones que consideran que los pueblos originarios eran “bárbaros”.

Cuestionó esa narrativa al destacar el desarrollo de las civilizaciones prehispánicas, como los avances de los mayas en matemáticas —incluyendo el uso del cero—, así como sus conocimientos en astronomía, medicina tradicional y organización social.

Asimismo, resaltó valores como el sentido comunitario, la fraternidad y la solidaridad de los pueblos originarios, retomando el concepto de “México profundo” planteado por el antropólogo Guillermo Bonfil Batalla.

Agenda internacional en evaluación

Finalmente, la presidenta indicó que aún analiza su participación en la 30ª Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en Madrid en noviembre, debido a que coincide con la cumbre de APEC en China, evento que también representa una prioridad para México.