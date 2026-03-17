Declaraciones de Trump acerca de que sería “un honor” tomar Cuba elevan tensión internacional

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WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que sería un “honor” para su país “tomar” Cuba, en medio de las tensiones recientes y de los contactos entre Washington y La Habana.

Durante un acto en la Casa Blanca, el mandatario fue cuestionado sobre la estrategia hacia la isla y evitó dar detalles concretos, aunque insistió en que el país caribeño atraviesa una situación crítica.

“No puedo decirte eso. Ellos están hablando con nosotros. Es una nación fallida. No tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen nada”, declaró ante la prensa.

“Sería un honor tomar Cuba”

Trump fue más allá al señalar que podría encabezar un proceso para intervenir o influir directamente en la isla.

“Creo que tendré el honor de tomar Cuba. Ese sería un gran honor”, afirmó.

Al ser cuestionado sobre el alcance de esa expresión, agregó que podría tratarse de “liberarla o tomarla”, e incluso aseguró que tiene la capacidad de actuar como considere.

Las declaraciones se dan en un contexto de presión creciente de Estados Unidos hacia el gobierno cubano y en medio de negociaciones entre ambos países.

Insiste en debilidad de la isla

El mandatario reiteró que Cuba es “una nación muy debilitada”, aunque reconoció el potencial del país y de su población.

“Es una isla hermosa, con gran gente”, dijo, al tiempo que destacó el éxito de migrantes cubanos en Estados Unidos, a quienes calificó como emprendedores.

Trump también mencionó que muchos cubanos en el extranjero desean regresar a la isla, algunos después de décadas sin visitarla.

Las afirmaciones del presidente estadounidense se producen en medio de una crisis económica y energética en Cuba, así como de un endurecimiento de las políticas de Washington hacia la isla.

Sus comentarios sobre una posible “toma” del país han generado atención internacional, ya que no existe una figura legal en el derecho internacional que respalde ese tipo de acción, lo que ha intensificado el debate sobre sus implicaciones.