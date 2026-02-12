Trump pone fin a operativo migratorio en Minnesota tras muertes

Comparte esta Noticia

WASHINGTON.- El zar de la frontera de la Administración Trump, Tom Homan, anunció el fin del despliegue masivo de agentes migratorios en el estado de Minnesota, luego de que dos ciudadanos estadounidenses murieran por disparos de efectivos federales durante operativos.

En conferencia de prensa en Mineápolis, Homan informó que propuso al presidente Donald Trump concluir la denominada Operación Metro Surge, y que el mandatario aceptó ponerle fin.

“Se lo he propuesto y el presidente Trump ha aceptado que esta operación llegue a su fin”, declaró. Aseguró que la campaña cumplió con los objetivos previstos y destacó la coordinación con autoridades estatales y locales. “Como resultado de nuestros esfuerzos aquí, Minnesota ya no es un estado santuario para los delincuentes”, afirmó.

El despliegue fue ordenado por Trump para reforzar la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en la entidad. Desde entonces, dos estadounidenses, Renée Good y Alex Pretti, murieron tras ser abatidos por agentes federales en distintos incidentes.

Ante estos hechos, seis relatores de la ONU advirtieron que el uso de fuerza letal por parte de autoridades migratorias podría constituir ejecuciones extrajudiciales, además de posibles violaciones graves al derecho internacional, incluida la privación arbitraria de la vida.

En un comunicado conjunto, los expertos —entre ellos los relatores sobre ejecuciones extrajudiciales, libertad de reunión y tortura— manifestaron su preocupación por un patrón más amplio de presuntos abusos vinculados a la Operación Metro Surge.

Señalaron que, además de los dos tiroteos mortales, se han denunciado casos de uso excesivo de la fuerza contra personas migrantes indocumentadas, manifestantes pacíficos e incluso transeúntes.

Asimismo, indicaron que desde diciembre miles de agentes armados han realizado redadas que calificaron como “militarizadas”, en algunos casos sin orden judicial, con señalamientos de perfiles raciales y detenciones agresivas cerca de escuelas y hospitales.