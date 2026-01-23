Sheinbaum reitera meta de convertir a México en el quinto país más visitado del mundo

Comparte esta Noticia

VERACRUZ.- México mantiene su objetivo en materia de turismo para esta administración: ser el quinto país más visitado. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó la meta como muy ambiciosa durante su conferencia de este viernes, en la base Aeronaval de Veracruz.

“Pusimos una meta muy ambiciosa, de pasar del sexto al quinto lugar del país más visitado del mundo, ésa es la meta del sexenio, esperamos lograrlo. La Secretaria de Turismo está haciendo una excelente labor y por supuesto el trabajo que hacen las y los gobernadores del país”, sostuvo.

Incluso, retomó los resultados en el periodo enero a noviembre. En el lapso de 2024, se tuvo registro de 77.4 millones de visitantes internacionales, mientras que en 2025 se tuvo un incremento de 13.4 por ciento: 88.1 millones. También el gasto de los turistas incrementó.

El día de ayer, en la FItur 2026, la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de México, Altagracia Gómez Sierra, aseguró que México tiene todas las posibilidades de convertirse en el quinto país más visitado del mundo hacia 2030, sin embargo, se tiene que trabajar más para lograrlo.