Sheinbaum responde a ‘amenaza’ de ‘Alito’ de denunciarla: ‘Está en su derecho de defenderse’

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum respondió al senador priista Alejandro Moreno, luego de que este anunciara que presentará una denuncia en su contra por insinuar que terrenos expropiados en Campeche fueron adquiridos de manera irregular.

Durante su conferencia del jueves 2 de octubre, la mandataria aclaró que únicamente expresó que “parecía” que dichos predios, ahora a nombre de personas cercanas a Moreno —entre ellos su madre, Yolanda Mercedes Cárdenas, y su arquitecto de confianza, Juan José Salazar—, pudieron haberse adquirido con recursos ilícitos.

“Yo dije ‘parece que’, si ustedes ven mi declaración de ayer. Me preguntaron sobre las expropiaciones que realiza el gobierno de Campeche y respondí: ‘parece que adquirió estas propiedades con recursos ilícitos’. Así fue”, reiteró Sheinbaum.

No obstante, sostuvo que el senador tiene derecho a defenderse por la vía legal.

El día previo, la presidenta había señalado que las propiedades expropiadas podrían estar vinculadas a operaciones de lavado de dinero y corrupción, lo que generó la reacción inmediata de Moreno.

En un posicionamiento público, el priista anunció que denunciará a Sheinbaum en México y en instancias internacionales, acusándola de calumniarlo. “Usted miente, calumnia y difama (…) He demostrado jurídicamente que mi patrimonio es lícito y transparente”, aseguró.

Además, criticó lo que calificó como un encubrimiento al “narcosenador” Adán Augusto López Hernández en relación con el caso de Hernán Bermúdez Requena y el grupo criminal La Barredora en Tabasco.

En respaldo, el coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, acusó que las expropiaciones en Campeche, avaladas por Sheinbaum, son un acto de venganza política. “Este gobierno autoritario, igual que el de Venezuela, actúa contra Alejandro Moreno porque presentó denuncias en México y en el extranjero”, sostuvo.