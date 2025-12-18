Sheinbaum solicita al Senado el ingreso de la armada de EU para entrenar militares mexicanos

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió este miércoles 17 de diciembre a la Comisión Permanente del Senado una solicitud para autorizar el ingreso temporal de personal militar de Estados Unidos a territorio nacional, con el propósito de participar en un programa de entrenamiento conjunto con fuerzas navales mexicanas.

La petición establece que la presencia del personal extranjero será exclusivamente para actividades de capacitación y adiestramiento, y no contempla operativos de combate ni acciones directas contra grupos delictivos.

De conformidad con el artículo 76, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la mandataria solicitó el aval del Senado para permitir el ingreso de tropas extranjeras al país.

De acuerdo con el documento enviado a la Cámara alta, la delegación estaría integrada por 29 elementos de la Marina de Estados Unidos: 19 pertenecientes a los Navy SEAL’s y 10 más del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales. La estancia en México está prevista del 19 de enero al 15 de abril de 2026.

El entrenamiento forma parte del ejercicio denominado “Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”, cuyo objetivo es fortalecer las habilidades de unidades especializadas de la Armada de México mediante el intercambio de conocimientos tácticos y la mejora de la coordinación entre fuerzas de ambos países.

Las actividades se desarrollarían exclusivamente en instalaciones navales mexicanas, sin desplazamientos fuera de zonas militares. Las sedes previstas son el Cuartel General de la Unidad de Operaciones Especiales, en Donato Guerra, Estado de México; el Centro de Capacitación Especializado de Infantería de Marina, en Champotón, Campeche; y el Mando Naval de Ciudad del Carmen, Campeche.

El documento precisa que el personal militar estadounidense ingresaría al país a bordo de una aeronave militar tipo Hércules C-130 y permanecería bajo un esquema de actividades previamente definido. La salida del contingente se realizaría una vez concluido el periodo de entrenamiento.

El programa contempla cuatro fases: la primera consistirá en ejercicios terrestres en el Estado de México; la segunda en prácticas aeromóviles; la tercera en operaciones terrestres en Campeche; y la cuarta en maniobras marítimas en el Golfo de México.

La solicitud subraya que este intercambio busca fortalecer la preparación técnica de las fuerzas mexicanas, mejorar la coordinación en escenarios complejos y actualizar capacidades operativas en un marco de cooperación bilateral y respeto a la soberanía nacional.