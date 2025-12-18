Trump culpa a migrantes del deterioro nacional durante mensaje a estadounidenses

Comparte esta Noticia

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump ofreció anoche un mensaje a la nación con una narrativa de intimidación contra los migrantes, a quienes responsabilizó de la supuesta pérdida de bienestar, seguridad y futuro del pueblo estadunidense.

El mandatario comenzó su discurso con un tema que ya le es familiar: culpar a su antecesor, el demócrata Joe Biden, de haber gobernado en favor de “inmigrantes indocumentados, criminales profesionales y naciones extranjeras que se aprovecharon del país”.

En su alocución desde la Casa Blanca, acusó que las administraciones anteriores “inundaron” ciudades y pueblos con inmigrantes indocumentados, destruyeron los ahorros de las familias trabajadoras y promovieron el adoctrinamiento de niños con odio hacia Estados Unidos, al tiempo que sostuvo que se liberaron niveles de delincuentes violentos nunca antes vistos para depredar a la población y provocar una situación “horrible” en el mundo.

“Heredamos la peor frontera del planeta y rápidamente la convertimos en la más fuerte de la historia de nuestro país. En pocos meses pasamos de lo peor a lo mejor. Estamos deportando criminales y devolviendo la seguridad a nuestras ciudades más peligrosas”, aseguró.

Afirmó que en su administración “un total de cero migrantes” han cruzado la frontera sur en siete meses, si aportar evidencias.

El presidente de Estados Unidos presentó la inmigración como un eje central del deterioro nacional y responsabilizó directamente a la administración Biden de haber permitido el ingreso masivo de extranjeros indocumentados, a quienes nuevamente vinculó, sin presentar pruebas, con el crimen organizado, la violencia y la presión sobre los servicios públicos.

Trump también afirmó que comenzó a registrarse una “migración inversa”, con personas no nacidas en Estados Unidos regresando a sus países de origen como resultado de las políticas que ha implementado.

El jefe de la Casa Blanca, que no escatimó en autologios a su gestión, prometió un auge económico; sin embargo, la inflación se ha mantenido elevada y el mercado laboral se debilitó drásticamente después de que ordenó una serie de impuestos sobre las importaciones de varios países,

