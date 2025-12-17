Sheinbaum urge a ONU que asuma su papel en conflicto entre EU y Venezuela

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum inició su rueda de prensa matutina con un mensaje de solidaridad con el gobierno de Venezuela y un llamado a la ONU para evitar una invasión a ese país sudamericano por parte de Estados Unidos luego de que Donald Trump declarará al régimen de Nicolás Maduro como una “organización terrorista extranjera”.

“No a la intervención. Es nuestra convicción, esa debe ser la posición de México, más allá de la actuación de Maduro. Un llamado a Naciones Unidas, que cumpla su papel, no se le ha visto, que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos”, dijo la presidenta al inicio de la rueda de prensa matutina.

Sheinbaum insistió en que se busque la vía del diálogo para resolver cualquier controversia internacional y a la no intervención en Venezuela por parte de Estados Unidos, más allá de las opiniones que se tengan sobre el régimen de ese país y la presidencia de Nicolás Maduro.

“Reiteramos la posición de México acorde con la Constitución de no intervención, no injerencia extranjera, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Llamamos a que cualquier controversia internacional se utilice el diálogo y la paz y no a la intervención, esa es nuestra posición por convicción y Constitución”, dijo Sheinbaum.

La presidenta expuso que México podría ser el mediador entre Venezuela y Estados Unidos sólo a petición de ambas partes. En este caso, dijo, se buscaría a los presidentes de países de la región para gestionar la crisis.

Sheinbaum confió en que “no pase a mayores” la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, y afirmó que ante ello la embajada de México en el país sudamericano está trabajando y están muy atentos de la situación el canciller Juan Ramón de la Fuente, quien se está recuperando de una operación, así como Roberto Velasco, quien por el momento está al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Ante ello, hizo un llamado a los mexicanos que viven o están de visita en Venezuela a acercarse a la embajada de México y a mantenerse comunicados y atentos de las actualizaciones respecto al conflicto entre estas dos naciones.

“El mundo debe velar”, para que no haya intervención de Estados Unidos a Venezuela, recalcó.

Fuente: Excélsior