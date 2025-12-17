EU acorrala a Nicolás Maduro vía marítima; bloquea buques petroleros

Comparte esta Noticia

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un bloqueo total a los “buques petroleros sancionados” que salgan o se dirijan a Venezuela y advirtió que el país sudamericano está rodeado por la fuerza armada “más grande” de la historia.

A través de su red social Truth Social, el mandatario ordenó que ninguna embarcación sancionada por Estados Unidos pueda entrar o salir de Venezuela, y aseguró que la presencia militar estadunidense en el Caribe “sólo seguirá creciendo” hasta que el país devuelva “todo el petróleo, la tierra y otros activos que anteriormente nos robaron”.

Trump justificó la medida al afirmar que el gobierno venezolano fue designado por su administración como una “organización terrorista extranjera”, al que acusó de estar vinculado con terrorismo, narcotráfico y trata de personas.

Hasta el momento, no está claro cómo Washington impondrá el bloqueo naval ni si recurrirá a la Guardia Costera u otras fuerzas para interceptar embarcaciones. Sin embargo, Estados Unidos mantiene un amplio despliegue militar en la región, que incluye escuadrones de aviones caza y de alerta temprana, helicópteros antisubmarinos y antibuque, el submarino USS Newport News y el destructor lanzamisiles USS Thomas Hudner.

El anuncio ocurre días después de que fuerzas estadunidenses incautaran un buque cisterna sancionado frente a la costa venezolana, cargado con petróleo. La Casa Blanca afirmó que la embarcación formaba parte de una red ilícita de envío de crudo que presuntamente financia a organizaciones terroristas.

En respuesta, el gobierno de Venezuela rechazó la medida y calificó la amenaza de Trump como “grotesca”, al acusar a Estados Unidos de violar el derecho internacional, el libre comercio y la libre navegación marítima. Caracas denunció ante el Consejo de Seguridad de la ONU el decomiso del buque, al considerarlo un acto de robo.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó que Estados Unidos busca apropiarse de la riqueza petrolera, gasífera y minera del país, y reiteró que Venezuela defenderá su soberanía y la paz.

De manera paralela, la Casa Blanca anunció nuevas sanciones contra seis empresas del sector de transporte de crudo y seis buques cisterna. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) mantiene sanciones contra más de 200 compañías vinculadas al comercio de petróleo venezolano, entre ellas PDVSA, así como firmas rusas.

Debido a estas restricciones, Venezuela ha recurrido al uso de buques “fantasma” que comercializan crudo a precios inferiores al mercado. No obstante, algunas empresas, como la estadunidense Chevron, continúan transportando petróleo venezolano en embarcaciones autorizadas.

La ofensiva de Trump incluye además un aumento de la presencia militar y ataques contra presuntas embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Pacífico y el Caribe, operaciones que han dejado decenas de muertos. En entrevistas con Vanity Fair, la jefa de gabinete de Trump, Susie Wiles, afirmó que el mandatario busca intensificar la presión “hasta que Maduro admita su derrota”.