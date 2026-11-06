Sheinbaum vincula a un integrante de Somos con los orígenes de la presunta red de proveedores electorales

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum vinculó a un integrante de Somos con los orígenes de la presunta red de proveedores electorales que salió a la luz durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE). En su conferencia matutina, señaló a Juan Carlos Padilla Aguilar por haber incorporado a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas al servicio público y por haber impulsado, según su versión, sus empresas. También reiteró que Taddei no pertenece a Morena.

Con base en la investigación presentada por la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, Sheinbaum recordó que los hermanos trabajaron durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, primero en el Registro Nacional de Población (Renapo) y después en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Padilla Aguilar fue director del Renapo y secretario general del Cisen, donde José Alfredo se desempeñó como su secretario particular.

Sheinbaum relató que, tras salir del Cisen, José Alfredo Hernández Casillas se convirtió en empresario y obtuvo contratos con el Instituto Electoral del Estado de México. Añadió que Padilla Aguilar trabajó en esa entidad en 1999, cuando estalló un escándalo por presuntos actos de corrupción en el instituto mexiquense y los hermanos ya se dedicaban a la actividad empresarial.

La mandataria sostuvo que en 2022 Padilla Aguilar apareció como representante en el Estado de México de la organización encabezada por Guadalupe Acosta Naranjo y lo identificó como uno de los militantes destacados de Somos. Al exponer ese vínculo político, Sheinbaum también mencionó a Lorenzo Córdova, expresidente del INE.

Sheinbaum cuestionó que los contratos electorales se concentraran, según dijo, en los mismos proveedores desde 1989 y que esa situación se afianzara durante la presidencia de Córdova. Ante el argumento de que las contrataciones correspondieron a los organismos electorales estatales, recordó que el Consejo General del INE designó a los integrantes de esos organismos entre 2014 y 2023 y preguntó por qué no se actuó entonces.

La presidenta informó que se investigan posibles operaciones de lavado de dinero de los hermanos Hernández Casillas. Agregó que el Gabinete de Seguridad no le había informado si ellos y Taddei permanecían en México o se encontraban en el extranjero.

Por separado, adelantó que la próxima semana presentará un decreto para fortalecer el equipamiento y la administración de Talleres Gráficos de México. La propuesta contempla incorporar al consejo de administración a la UNAM, el IPN, la UAM y el Tec de Monterrey, además de las secretarías del gobierno federal, con la Auditoría Superior de la Federación como observadora.