Mara Lezama da el banderazo de salida a la Copa Mundial de Aguas Abiertas en Cancún

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CANCÚN.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa dio el banderazo de salida al World Aquatics Open Water Swimming World Cup 2026/27 en Playa Langosta, la primera etapa de la temporada. El evento, una competencia mundial de aguas abiertas, regresa a Cancún después de más de una década.

Cancún y el Caribe Mexicano siguen consolidándose como referentes internacionales, atrayendo eventos de talla mundial que proyectan a Quintana Roo ante los ojos del mundo y fortalece el liderazgo como destino de grandes encuentros deportivos, destacó la Gobernadora.

En la jornada de este viernes, atletas de las ramas femenil y varonil compiten en la prueba de 10 kilómetros. La programación continuará mañana, sábado 7 de noviembre, con las pruebas de 3 kilómetros.

La etapa de Cancún reúne a 122 nadadores —61 mujeres y 61 hombres— de 37 países. Del total, 100 son atletas extranjeros y 22 integran la representación mexicana, encabezada por el olímpico y campeón panamericano Paulo Strehlke. Entre los participantes destaca el quintanarroense Fernando Betanzos, integrante de la selección nacional y uno de los nadadores de aguas abiertas más experimentados del estado.

La competencia cuenta con la participación de medallistas olímpicos como Florian Wellbrock y Oliver Klemet, de Alemania; Moesha Johnson, de Australia; Ginevra Taddeucci, de Italia; David Betlehem, de Hungría, y Marc-Antoine Olivier, de Francia.

Durante el arranque, Mara Lezama destacó la relevancia de que Cancún vuelva a ser sede de una justa internacional de esta magnitud. Quintana Roo recibe por segunda ocasión un evento mundial de aguas abiertas; la edición anterior en el estado se realizó en 2015.

La Copa es organizada por World Aquatics, Aquatics México, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y la Comisión del Deporte de Quintana Roo (CODEQ). La etapa forma parte de un serial de cinco paradas que continuará en Egipto, tendrá una sede por definir y llegará también a Italia y Portugal durante 2027.

Además de atraer a competidores de alto nivel, la justa contribuye a proyectar a Cancún y Quintana Roo como destinos de turismo deportivo. La actividad beneficia sectores como hospedaje, alimentación, transporte y servicios turísticos.

Acompañaron a la gobernadora Mara Lezama en este banderazo la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa; la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta; Eric Arcila, jefe de la Oficina de la Gobernadora, y Jacobo Arzate Hop, presidente de la Comisión del Deporte de Quintana Roo.

Asimismo, estuvieron Ignasi Vendrell, director de operaciones de World Aquatics; Rommel Pacheco, director de la CONADE; Fernando Platas, presidente de Aquatics México; y Daniel Delgadillo Faisal, presidente de la Asociación Deportiva de Natación y Natación en Aguas Abiertas de México.