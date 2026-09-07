Sheinbaum vuelve a cargar contra Fox y Alejandro Moreno por acercamiento rumbo a 2027

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo volvió a arremeter contra el acercamiento entre el expresidente Vicente Fox y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, al considerar que representa un intento de regresar a las prácticas políticas que atribuye al periodo previo a la llegada de Morena al poder.

Durante su conferencia matutina de este lunes, la mandataria ironizó sobre la reciente reunión entre ambos políticos y aseguró que el encuentro refleja la continuidad de la alianza histórica entre el PRI y el PAN.

“Ahora hasta se pone corbata roja, va a ver a Alito. Ahí la llevan, ese es el camino, de retorno a la corrupción. Mientras sigan ofreciendo eso, está bien”, expresó.

Sheinbaum sostuvo que el acercamiento no representa una nueva alianza política, pues aseguró que la relación entre ambos partidos se remonta al periodo neoliberal, al que su movimiento identifica bajo el término de “Prianismo”.

“Desde el inicio del periodo neoliberal el Prianismo siempre ha estado”, afirmó.

La presidenta señaló además que, de acuerdo con las encuestas a las que hizo referencia durante su conferencia, tanto el PRI como el PAN se mantienen por debajo de Morena en niveles de aprobación.

Cuestionó que, ante ese escenario, la oposición vuelva a recurrir a figuras que ocuparon posiciones relevantes durante administraciones anteriores para intentar recuperar respaldo rumbo a los procesos electorales de 2027.

Sheinbaum recordó además las críticas que Vicente Fox realizó anteriormente contra el PRI y las contrastó con su reciente encuentro con Alejandro Moreno.

“Vi videos de cómo se refería al PRI antes de la elección y ahora se pone corbata roja y va a la oficina de Alito”, comentó.

La mandataria utilizó nuevamente la ironía para referirse a la posibilidad de que ambos personajes formen parte de la estrategia opositora para las próximas elecciones.

“Ahí la llevan, van por buen camino de regreso a la corrupción. Fox y Alito juntos, la nueva visión de la política mexicana. Eso es lo que ofrecen”, declaró.

Finalmente, Sheinbaum contrapuso el acercamiento entre Fox y Moreno con el proyecto político de su administración y sostuvo que mientras sus adversarios recurren a figuras y alianzas del pasado, su gobierno plantea una alternativa distinta para el país.