Mara Lezama presenta Cuarto Informe y destaca avances en salud, infraestructura y seguridad

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CHETUMAL.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa aseguró que más de 200 mil quintanarroenses salieron de la pobreza durante su administración y destacó avances en infraestructura, salud, movilidad, turismo, seguridad y programas sociales al presentar su Cuarto Informe de Gobierno en Chetumal.

Desde la Fuente del Pescador y acompañada por la secretaria federal de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la mandataria sostuvo que los cuatro años de su administración representan un cambio en el rumbo de Quintana Roo.

Ante representantes de los poderes Legislativo y Judicial, presidentes municipales, legisladores, integrantes de las fuerzas armadas y representantes de la sociedad civil, Lezama afirmó que su gobierno buscará consolidar durante la siguiente etapa los programas, servicios y obras desarrollados hasta ahora.

Entre los resultados expuestos destacó una reducción superior al 38 por ciento en la pobreza, que vinculó con las inversiones y políticas emprendidas en infraestructura, vivienda, educación, salud, seguridad y programas sociales.

En materia de finanzas públicas, aseguró que por segundo año consecutivo la Cuenta Pública estatal obtuvo cero observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y que Quintana Roo avanzó del lugar 29 al segundo nacional en transparencia y combate a la corrupción.

La gobernadora informó además que los programas estatales de bienestar cuentan con más de 491 mil beneficiarios, mientras los apoyos del Gobierno federal alcanzan a medio millón de personas en la entidad.

En vivienda, señaló que la proyección del programa Vivienda para el Bienestar supera las 80 mil acciones durante el quinquenio y que actualmente se construyen 13 mil viviendas. Añadió subsidios de regularización para casi ocho mil beneficiarios y más de seis mil 500 cancelaciones hipotecarias mediante Infonavit.

Uno de los principales apartados del informe correspondió a salud. Lezama reportó 11 proyectos hospitalarios y de alta especialidad, cinco de ellos actualmente en desarrollo con una inversión superior a cinco mil 500 millones de pesos.

Entre estas obras mencionó los nuevos hospitales generales del IMSS-Bienestar y del ISSSTE en Chetumal, así como el Hospital General del ISSSTE de Cancún y proyectos hospitalarios en Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos.

También destacó la incorporación de dos salas de hemodinamia, ubicadas en Cancún y Chetumal, un tomógrafo simulador para radioterapia en el Hospital Oncológico de la capital y nuevo equipo de tomografía en Playa del Carmen.

En infraestructura, resaltó el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional de Tulum y el Puente Vehicular Nichupté, este último con 11.2 kilómetros de longitud y una inversión federal superior a los 10 mil millones de pesos.

Lezama incluyó entre los avances de movilidad la puesta en marcha del sistema MOBI. En Cancún, indicó que el modelo llegará a 15 rutas con 582 unidades, mientras en Chetumal se contempla una red de 10 rutas con capacidad para operar hasta 66 autobuses eléctricos TARUK y brindar cobertura a más de 160 mil personas.

En turismo, informó que Quintana Roo recibió durante 2025 más de 28 millones de visitantes, con una derrama superior a 18 mil millones de dólares. También reportó más de 31 millones de movimientos de pasajeros y casi ocho millones de cruceristas.

La gobernadora destacó además la recuperación del acceso gratuito a playas de Tulum y el acuerdo con la industria de cruceros para establecer un fideicomiso financiado con aportaciones de pasajeros y recursos estatales destinado a obras en Mahahual y Cozumel.

Respecto al sargazo, reportó una inversión global de dos mil 600 millones de pesos gestionada con el Gobierno federal para fortalecer la captura en altamar, barreras, embarcaciones, recolección y aprovechamiento de la macroalga. Añadió que el estado ha destinado más de 765 millones de pesos para su atención y retiro.

En seguridad, Lezama afirmó que los homicidios dolosos disminuyeron más de 60 por ciento y que Quintana Roo ocupa el tercer lugar nacional en reducción de este delito. También aseguró que el estado de fuerza de las corporaciones creció 54 por ciento y que los centros C2, que anteriormente operaban en dos municipios, tienen ahora presencia en los 11.

Hacia la parte final de su mensaje, la gobernadora endureció su discurso político y denunció la existencia de una “guerra política articulada por la derecha conservadora”, a la que sumó lo que calificó como ambiciones personales y cálculos anticipados que podrían poner en riesgo la unidad de su movimiento.

“Que les quede bien claro tanto a los adversarios de siempre, como a los simuladores de ocasión: no nos van a detener ni nos van a arrebatar la convicción de seguir transformando a Quintana Roo. El cambio iniciado en Quintana Roo, ya nadie lo para”, expresó.

Lezama planteó que la siguiente etapa de su administración estará dirigida a consolidar los proyectos iniciados y ampliar las acciones en educación, salud, protección territorial, atención a mujeres y jóvenes y programas de justicia social.

La mandataria cerró su Cuarto Informe asegurando que buscará mantener el proyecto político y social de su administración durante los años restantes del quinquenio.

“Es el Quintana Roo que vamos a seguir construyendo, juntos. Con orgullo. Con dignidad. Con esperanza. Con fortaleza. ¡Que viva la transformación! ¡Que viva Quintana Roo!”, concluyó.