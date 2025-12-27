“Si puede pagarlo, que lo compre”: Noroña justifica bolso Hermès de hijo de AMLO

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde Europa, el senador Gerardo Fernández Noroña salió en defensa de José Ramón López Beltrán, luego de que circularan imágenes en las que se le observa en Houston, Texas, portando un bolso de la marca Hermès, lo que generó críticas en redes sociales.

Los bolsos de esa marca pueden costar fácilmente más de 200 mil pesos mexicanos.

Durante una transmisión en vivo, el legislador atribuyó los señalamientos al “odio” que, dijo, persiste contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador desde su triunfo electoral en 2018 y la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación.

“¿Qué nivel de odio le tienen al compañero Andrés Manuel López Obrador?”, expresó Noroña, al considerar que los ataques se dirigen ahora hacia los hijos y familiares del exmandatario.

El senador sostuvo que José Ramón López Beltrán no ocupa ni ha buscado cargos públicos, y que desde hace siete años se encuentra al margen de la vida política. Recordó que reside en Estados Unidos, está casado y no tiene obligación alguna de rendir cuentas sobre su estilo de vida.

Asimismo, justificó el uso del accesorio de lujo al señalar que, si sus ingresos se lo permiten, está en su derecho de adquirirlo. “Lo critican únicamente por ser hijo de AMLO”, afirmó.

Noroña también destacó que López Beltrán es una persona a la que aprecia y calificó como un “buen ser humano”, reiterando que no participa en actividades políticas ni administrativas dentro del gobierno.

No es la primera ocasión en que el hijo del expresidente enfrenta críticas por su estilo de vida. En agosto de 2025 fue objeto de señalamientos tras difundirse imágenes de sus vacaciones en Cancún, donde se hospedó junto a su familia en un complejo turístico de lujo.

Ante ello, José Ramón López Beltrán aclaró en su cuenta de X que no es funcionario público, no maneja recursos gubernamentales y que su trabajo se desarrolla en proyectos privados, ajenos al ámbito político y sin exposición mediática.