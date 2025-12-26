Cobros de la CFE se triplican en comunidades mayas durante diciembre

Comparte esta Noticia

JOSÉ MARÍA MORELOS.- Familias campesinas de comunidades mayas del municipio de José María Morelos denunciaron un incremento considerable en los cobros por consumo de energía eléctrica durante la temporada invernal, situación que, aseguran, no se refleja en un mayor uso del servicio y golpea directamente su economía familiar.

Habitantes de la zona señalaron que los recibos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) registran aumentos significativos en el mes de diciembre, aun cuando muchas viviendas no cuentan con aparatos eléctricos adicionales ni realizan actividades que impliquen un mayor consumo de energía.

Heliodoro Mex Collí, líder comunitario de la región maya, indicó que esta problemática se repite año con año y afecta principalmente a familias de escasos recursos, quienes enfrentan serias dificultades para cubrir pagos que, en algunos casos, llegan a triplicarse en comparación con meses anteriores.

Explicó que hay usuarios que normalmente pagan entre 180 y 200 pesos mensuales, pero que durante esta temporada reciben facturas que alcanzan los 600 o hasta 700 pesos, sin que exista un incremento real en el consumo eléctrico.

Los inconformes destacaron que muchas de las viviendas carecen de iluminación navideña, adornos o electrodomésticos de alto consumo, por lo que consideran injustificados los cobros elevados y solicitaron una revisión de los medidores, así como del esquema de facturación aplicado en las comunidades rurales.

Finalmente, hicieron un llamado a la CFE para que realice verificaciones técnicas y adopte criterios más justos, acordes con la realidad económica de las zonas campesinas, a fin de evitar que el servicio de energía eléctrica se convierta en una carga financiera insostenible para las familias mayas.