Se descarrila Tren Interoceánico en Nizanda, Oaxaca

CIUDAD DE MÉXICO.- El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, bajo la administración de la Secretaría de Marina (Semar), reportó un incidente ferroviario en la Línea Z, a la altura de la localidad de Nizanda, en el estado de Oaxaca, en el que se vieron involucradas dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros, con un total de 241 personas usuarias y nueve integrantes de la tripulación a bordo.

Según informó la Semar en un comunicado, el percance se originó por el descarrilamiento de la locomotora principal, lo que obligó a suspender la circulación del tren y a activar de manera inmediata los protocolos de emergencia establecidos para este tipo de eventos.

La dependencia federal indicó que desde el primer momento se brindó atención a las y los pasajeros, además de mantener coordinación con autoridades locales para atender la situación y recabar la información técnica y operativa correspondiente. Personal del Corredor Interoceánico, junto con cuerpos de auxilio, permanece en el lugar para asegurar la zona y evaluar posibles daños.

Hasta ahora no se han reportado cifras oficiales de personas lesionadas. Las autoridades continúan con la revisión del estado de salud de quienes viajaban en el tren, así como con la inspección de la infraestructura ferroviaria afectada.

La Secretaría de Marina precisó que, conforme se obtengan datos confirmados, se difundirá información adicional a través de los canales oficiales, con el objetivo de mantener informada a la población de manera oportuna y transparente.

Este incidente ocurre en el marco de la operación del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, uno de los proyectos estratégicos del gobierno federal para impulsar el desarrollo del sur-sureste del país mediante la conexión logística entre el Golfo de México y el océano Pacífico.

Finalmente, se informó que se realizará una investigación técnica para determinar las causas del descarrilamiento y establecer las medidas necesarias para prevenir hechos similares en el futuro.