Sismo de magnitud 6.5 ‘sacude’ a México; epicentro fue en Guerrero

CIUDAD DE MÉXICO.- “Uy, está temblando”. Fue la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum por el sismo de magnitud 6.5 que sacudió a México en la mañana de este viernes 2 de enero.

El reporte preliminar del Servicio Sismológico Nacional detalla que el epicentro del sismo se detectó a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, en Guerrero.

“Ya regresamos después de esta alerta de sismo. El Sismológico Nacional de manera preliminar un sismo de 6.5 grados el epicentro a 15 km al suroeste de San Marcos, Guerrero, esa es la información que se tiene. Hablé con la gobernadora de Guerrero, está citando al Consejo de Protección Civil y hasta ahora no hay daños graves, y en el caso de la Ciudad de México en el primer sobrevuelos que hicieron los helicópteros se informa que tampoco hay daños”, afirmó la presidenta minutos después.

El Sismológico Nacional reportó minutos más tarde una réplica de magnitud 4.2 cerca del epicentro del primer sismo.

El sismo de magnitud 6.5 provocó el desprendimiento de piedras en la carretera Carrizal-Colorada que conecta con la zona poniente del puerto de Acapulco.

El temblor tuvo la fuerza suficiente para sentirse en algunas alcaldías de la Ciudad de México, lo que generó la alerta sísmica y múltiples reportes ciudadanos. Hasta el momento no se reportan daños mayores ni personas lesionadas.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que se activaron los protocolos de protección civil para las distintas alcaldías donde no se reportan afectaciones.

Fuente: La Jornada/El Financiero