Trump ordena salida de tropas federales de Chicago, Los Ángeles y Portland

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el retiro de elementos de la Guardia Nacional que habían sido desplegados en Chicago, Los Ángeles y Portland, luego de una serie de reveses legales que frenaron el uso de fuerzas militares en tareas de seguridad interna.

A través de redes sociales, el mandatario advirtió que la retirada podría no ser definitiva. “Regresaremos, quizá de una forma mucho más diferente y fuerte, cuando la delincuencia vuelva a dispararse… sólo es cuestión de tiempo”, escribió Trump, quien atribuyó a la presencia militar una supuesta disminución de la violencia en las tres ciudades.

No obstante, en los casos de Chicago y Portland, las tropas federales nunca llegaron a desplegarse en las calles debido a impugnaciones legales que bloquearon la medida desde su anuncio.

En otro frente, una jueza federal impidió esta semana que el gobierno estadunidense retire el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a cerca de 89 mil migrantes originarios de Honduras, Nepal y Nicaragua. La resolución consideró que las condiciones en esos países —como desastres naturales, conflictos armados y otros eventos extraordinarios— hacen inviable su retorno seguro.

Por otra parte, el Departamento de Seguridad Nacional informó que un agente de inmigración fuera de servicio abatió a un presunto “tirador activo” en Los Ángeles durante la víspera de Año Nuevo. El incidente se encuentra bajo investigación por las autoridades correspondientes.