Somos un movimiento social en el poder, con respaldo mayoritario: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- “Afortunadamente no estamos en ninguno de los tres supuestos que mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador” para reaparecer en público (que estuviera en riesgo la democracia, la soberanía o hubiera una amenaza de golpe de estado), sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum, quien destacó que su gobierno tiene el respaldo mayoritario de la sociedad. Sólo algunos que buscan regresar a sus privilegios se oponen porque “somos un movimiento social en el poder”.

Al referirse a la reaparición pública de López Obrador, la mandataria celebró el nuevo libro del ex presidente y que en el vídeo se le viera en muy buena condición. Dijo que por muchos años, él habló que en política era reflexión y acción, en muchos casos él decía que era momento de la acción, pero ahora él está dedicado a la reflexión con un libro que reivindica la grandeza de los pueblos originarios de México.

“Hay que leer el libro, orgullo el reconocimiento de los grandes pueblos originarios. Agradezco sus palabras. Afortunadamente no estamos en ninguna de las circunstancias que planteó. Lo vemos todos los días, lo dicen las encuestas. El sábado va a ser un buen momento para mostrar la alegría del pueblo. Ahí nos vemos, siete años de transformación”.

Por otro lado, al cumplirse este lunes siete años de gobiernos de su movimiento, dijo que esto ha sido posible por los resultados que se han entregado con la reducción de la desigualdad, que hayan salido 13.5 millones de personas de la pobreza, los niveles de desempleo más bajos, 32 millones de personas que son beneficiarias de programas sociales, entre otros aspectos.

Más adelante, a pregunta expresa sobre estos escenarios, en particular sobre el riesgo a la democracia, respondió: “no está el escenario y no creo que se presente”. Recordó que cuando el gobierno de Donald Trump declaró a las organizaciones del crimen organizado como grupos terroristas, impulsó una reforma constitucional para fortalecer las acciones contra la injerencia extranjera y, entre otros aspectos, el rechazo a la promoción de golpes de Estado.

A pregunta expresa de que su reaparición (de López Obrador) fue debido a la crisis que enfrentaría su gobierno, la Presidenta dijo: “imagínense, escribió su libro en un día. El objetivo de su reaparición es informar sobre el libro”. Mencionó que cuando trascendió que esta publicación saldría en diciembre, se especuló que él recorrería el país para presentarlo y que saldría de nuevo a la calle. Él está retirado de la vida pública .

Agradeció nuevamente el respaldo de López Obrador: “ese apoyo sí se ve”. Indicó que en estas últimas semanas se han identificado 2 mil 500 millones de reproducciones en redes sociales criticando a su gobierno, de las cuales el setenta por ciento son pagadas.

Frente a esto la gente apoya a su gobierno, porque hay unidad y respaldo popular. La gente sólo nos retirará el apoyo si hay una traición y eso no va a ocurrir porque la vinculación con el pueblo “lo hacemos por convicción”.

Fuente: La Jornada