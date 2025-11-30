Diputados del PRI proponen eliminar el IVA al TUA en boletos de avión

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Arturo Yáñez, presentó una iniciativa que busca eliminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicado a la Tarifa de Uso de Aeropuertos (TUA), con el fin de hacer más baratos los boletos de avión.

Con esto busca hacer los vuelos más accesibles para la población, y también plantea la devolución inmediata del IVA a quienes hayan pagado la tarifa y no hayan utilizado su vuelo.

Acompañado por el coordinador del PRI, Rubén Moreira, Yáñez Cuéllar explicó que el alto costo de los boletos responde a factores como la demanda, los tiempos de compra y la limitada oferta de vuelos.

Por ello, su iniciativa contempla cambios a la Ley de Aeropuertos, la Ley de Aviación Civil y la Ley del IVA.

Además, se establece que el precio de un boleto sencillo nacional no exceda el equivalente a quince días de salario mínimo, y descuento del 50 por ciento para personas adultas mayores y con discapacidad.

El legislador subrayó que la TUA en México es de las más altas del mundo, sin que ello se refleje en instalaciones aeroportuarias de primer nivel, y que los usuarios enfrentan numerosas trabas para recuperar su dinero.

Destacó que el transporte aéreo es hoy un pilar para el turismo, la economía y la generación de empleos en el país.

El aumento del TUA se anuncia a finales de cada año, por lo que en diciembre de 2024 se informó que Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) aumentaría 2.5 por ciento lo que impactó directamente en el precio de los boletos de pasajeros nacionales e internacionales.

La TUA del AICM es una de las más caras del país, y con el incremento anunciado el costo quedó en 29.70 dólares para vuelos nacionales y de 56.39 para internacionales.

El aumento de la TUA del principal puerto aéreo del país se realiza cada año y está basado en un acuerdo que existe desde hace años con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el que se indica que este cobro se debe incrementar el 1 de enero de cada año “considerando el incremento del Índice de Precios al Consumidor para el Total de los Consumidores Urbanos publicado por el Banco de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos”.

Fuente: El Financiero