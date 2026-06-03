Sonora y Tamaulipas rechazan investigación de EU contra sus gobernadores

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CIUDAD DE MÉXICO.- Los gobiernos de Sonora y Tamaulipas rechazaron las versiones difundidas por un medio estadounidense que señalan presuntas investigaciones en Estados Unidos contra los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal, así como el supuesto retiro de sus visas.

La titular del Sistema Estatal de Comunicación Social de Sonora, Paloma Terán, aseguró que la información publicada es falsa y afirmó que el mandatario estatal mantiene vigente su visa estadounidense.

“Es completamente falsa la información publicada respecto del gobernador Alfonso Durazo. El gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades de los Estados Unidos”, señaló.

Asimismo, sostuvo que la administración estatal rechaza cualquier señalamiento que carezca de sustento y reiteró su compromiso con la transparencia y la veracidad de la información.

Por separado, el coordinador de Comunicación Social del Gobierno de Tamaulipas, Gerardo Algarín, negó de manera categórica las acusaciones dirigidas contra Villarreal.

“Son señalamientos falsos que pretenden presentar acusaciones de enorme gravedad sin una sola prueba que las respalde”, manifestó.

El funcionario agregó que no existen documentos, expedientes, resoluciones o evidencia verificable que confirmen lo publicado, por lo que consideró que se trata de afirmaciones basadas en especulaciones.

Las reacciones surgieron después de que el diario Los Angeles Times reportara que ambos gobernadores estarían bajo investigaciones penales en Estados Unidos. Según la publicación, a Durazo le habría sido cancelada su visa el año pasado, mientras que la supuesta indagatoria contra Villarreal estaría relacionada con el tráfico ilegal de combustible, conocido en México como huachicol.

Los señalamientos se suman a las acusaciones dadas a conocer en abril por autoridades estadounidenses contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses por presuntos vínculos con organizaciones criminales.

Hasta el momento, las autoridades de Sonora y Tamaulipas sostienen que no han recibido notificación oficial alguna que respalde las versiones difundidas en el extranjero.