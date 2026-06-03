Sheinbaum descarta represión contra maestros de la CNTE y apuesta por el diálogo

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que su gobierno no responderá con medidas represivas a las movilizaciones encabezadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y reiteró que el diálogo con el magisterio disidente permanece abierto.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, la mandataria federal se refirió a las recientes protestas realizadas en la Ciudad de México y sostuvo que su administración privilegiará la negociación y el entendimiento por encima de cualquier acción de confrontación.

“No vamos a caer en la provocación. No somos Díaz Ordaz”, expresó la titular del Ejecutivo al recordar que su gobierno mantiene una política de respeto al derecho a la protesta.

Sheinbaum señaló que las conversaciones con los docentes continúan a través de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública, dependencias encargadas de atender las demandas planteadas por el movimiento magisterial.

La presidenta indicó que existen planteamientos legítimos por parte del sector educativo y reconoció que algunas peticiones podrían ser atendidas, mientras que otras dependerán de la viabilidad presupuestal y administrativa del gobierno federal.

“Hay demandas legítimas y también la posibilidad de cumplir algunas o no, pero el diálogo siempre está abierto”, afirmó.

Asimismo, consideró que existen sectores interesados en generar escenarios de confrontación política a partir de las protestas, particularmente en un contexto en el que México se prepara para albergar eventos internacionales de gran relevancia, como la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Lo que quieren muchos es que caigamos en conflicto para la antesala del Mundial, pero no vamos a caer”, sostuvo.

La mandataria también subrayó que las movilizaciones no representan a la totalidad del magisterio nacional, sino a grupos específicos de la CNTE, entre ellos integrantes de la Sección 22 de Oaxaca. No obstante, reiteró que su administración mantendrá abiertos los canales de comunicación con todos los sectores involucrados para buscar soluciones mediante el diálogo.