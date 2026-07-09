Sheinbaum descarta impulsar un impuesto a las herencias en México

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que su administración contemple promover una reforma para gravar las herencias y los legados, al asegurar que ese tema no forma parte de la agenda del Gobierno de México.

Durante su conferencia matutina de este jueves 9 de julio en Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre la propuesta planteada desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la ministra Lenia Batres, y dejó claro que no impulsará un debate legislativo para establecer ese tipo de impuesto.

Aunque reconoció que el gravamen a las herencias existe en diversos países, sostuvo que no comparte esa postura y descartó que durante su sexenio se presente una iniciativa en ese sentido.

“En mi caso, yo no estoy de acuerdo. Es opinión de la ministra y tiene todo el derecho de tener una opinión; en nuestro caso no creemos que deban gravarse las herencias. Se gravan prácticamente en muchos países del mundo, no es algo extraño, pero no sería un planteamiento que nosotros haríamos”, afirmó.

La titular del Ejecutivo también reiteró que su gobierno no prevé crear nuevos impuestos durante la actual administración.

El tema surgió a partir de una postura expresada por la ministra Lenia Batres durante la discusión de un asunto relacionado con el tratamiento fiscal de los recursos de las cuentas individuales de Afore que reciben los beneficiarios tras el fallecimiento de un trabajador.

En ese contexto, Batres planteó la posibilidad de establecer un impuesto a las herencias y legados, al considerar que el problema no radica en que esos recursos estén exentos, sino en que actualmente no pagan Impuesto Sobre la Renta (ISR), pese a que, desde su perspectiva, representan ingresos que contribuyen a ampliar las desigualdades patrimoniales.

Sin embargo, la mayoría del Pleno de la Suprema Corte se pronunció en sentido contrario al considerar que los recursos heredados de las cuentas de retiro no deben ser tratados como ingresos gravables.

El asunto quedó pendiente de una resolución definitiva que deberá emitirse mediante un nuevo proyecto.