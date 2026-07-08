FGR impugna absolución de Roberto Borge por delincuencia organizada

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una apelación contra la resolución que absolvió al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, del delito de delincuencia organizada, proceso que actualmente se encuentra en revisión por un tribunal federal.

El recurso fue admitido por el Tribunal Colegiado de Apelación de Xochitepec, Morelos, que este lunes registró el procedimiento bajo el expediente 132/2026 correspondiente a procesos penales en segunda instancia.

La absolución fue dictada el pasado 28 de mayo por un juez del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Xochitepec, por lo que la FGR busca que dicha resolución sea revocada. El análisis de la apelación podría prolongarse durante varios meses.

De acuerdo con el historial del caso, en 2025 ese mismo Tribunal Colegiado confirmó la imputación contra Roberto Borge por delincuencia organizada, al considerar válida la acusación presentada por la FGR relacionada con la venta de 22 predios pertenecientes al gobierno de Quintana Roo a particulares, operación que presuntamente ocasionó un daño patrimonial superior a 900 millones de pesos.

La Fiscalía sostiene que el exmandatario encabezó una organización integrada por funcionarios y personas cercanas, quienes presuntamente participaron en la enajenación de terrenos de alto valor mediante un esquema ilícito.

Sin embargo, ese señalamiento no fue acreditado durante el juicio celebrado el 28 de mayo, lo que derivó en la absolución del exgobernador por el delito de delincuencia organizada.

En caso de que el Tribunal confirme el fallo absolutorio, la FGR todavía podrá promover un amparo directo como último recurso legal. De igual manera, la defensa de Roberto Borge tendría esa misma posibilidad si el resultado de la apelación le fuera desfavorable.

De acuerdo con fuentes consultadas, entre el 26 y el 27 de junio Roberto Borge dejó el penal de Ayala, Morelos, tras obtener el beneficio de prisión domiciliaria por la causa penal que enfrenta por presunto lavado de dinero, proceso que continúa en el Centro de Justicia Penal Federal de Nezahualcóyotl, Estado de México.

En esa investigación, la FGR sostiene que los recursos obtenidos mediante la venta de terrenos públicos fueron utilizados para constituir empresas fachada con dinero de presunta procedencia ilícita.

Roberto Borge gobernó Quintana Roo de 2011 a 2016. Tras concluir su mandato permaneció prófugo de la justicia hasta que fue detenido en Panamá durante el verano de 2017. Meses después fue extraditado a México y, en enero de 2018, ingresó al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi), ubicado en Ayala, Morelos.