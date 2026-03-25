Suman 13 decesos de mexicanos en custodia migratoria en EU

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CIUDAD DE MÉXICO.- El subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, informó que desde 2025 a la fecha se han registrado 13 fallecimientos de mexicanos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos.

Durante la conferencia matutina, precisó que la mayoría de los casos se concentran en California, con cuatro decesos. Le siguen Georgia con tres, Arizona con dos, y un caso en cada uno de los estados de Texas, Florida, Missouri e Illinois.

De acuerdo con los análisis forenses, seis de las muertes se atribuyen a complicaciones médicas, cuatro a suicidio y una más a un ataque contra instalaciones del ICE.

El caso más reciente ocurrió el 16 de marzo en Florida, donde un joven mexicano fue encontrado sin vida dentro de un centro de detención. Aunque las primeras indagatorias apuntan a un posible suicidio, el gobierno mexicano solicitó una investigación exhaustiva.

Velasco indicó que, ante estos hechos, se han enviado 12 notas diplomáticas a las autoridades estadounidenses para esclarecer las circunstancias de los fallecimientos.

Respecto al acompañamiento a las familias, señaló que México ha ofrecido apoyo para la repatriación de los cuerpos en todos los casos, aunque únicamente en cinco se aceptó, ya que en otros se optó por realizar los servicios funerarios en Estados Unidos, con un apoyo económico total de 22 mil 288 dólares.

En el ámbito legal, informó que dos casos ya derivaron en demandas, mientras que en cuatro más se encuentran en integración de expedientes. Otros tres están en análisis jurídico preliminar y en tres adicionales se espera la decisión de las familias para proceder legalmente.

El subsecretario añadió que en nueve de los casos el equipo jurídico de la cancillería brinda acompañamiento a los familiares.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, informó que actualmente hay 13 mil 722 mexicanos detenidos en centros del ICE.

Asimismo, detalló que desde el 20 de enero se han registrado 177 mil 192 detenciones de connacionales por parte de esta agencia.

En ese mismo periodo, la red consular mexicana ha realizado 12 mil 866 visitas a centros de detención, con un promedio de 30 inspecciones diarias, además de brindar cinco mil 285 asesorías legales activas.

De manera acumulada, desde 2025 se han otorgado más de 20 mil 900 asesorías jurídicas, como parte de un modelo de atención consular que, según el canciller, busca mejorar la capacidad de respuesta y anticipación ante este tipo de situaciones.