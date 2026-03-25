EU envía a Teherán plan de 15 puntos para frenar conflicto

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WASHINGTON.- Funcionarios de alto nivel en Islamabad confirmaron que propuestas elaboradas por Estados Unidos para poner fin al conflicto con Irán fueron entregadas a Teherán a través de mediadores de Pakistán.

El documento, integrado por 15 puntos, busca frenar la guerra iniciada el 28 de febrero y contempla un posible papel de Pakistán como intermediario, debido a sus vínculos tanto con Washington como con el gobierno iraní.

Entre los planteamientos destaca la propuesta de un alto el fuego por un periodo de un mes, durante el cual Irán podría evaluar las condiciones. El plan incluye exigencias relacionadas con su programa nuclear, la suspensión de apoyos a organizaciones aliadas como Hezbolá y Hamás, así como la garantía de libre tránsito en el Estrecho de Ormuz. A cambio, se plantea el levantamiento de sanciones internacionales y respaldo para el desarrollo nuclear con fines civiles.

Sin embargo, el Ejército iraní rechazó que existan negociaciones con la Casa Blanca y respondió de forma contundente a las declaraciones del presidente Donald Trump.

En un posicionamiento difundido por la agencia Tasnim, el portavoz del comando Khatam al-Anbiya afirmó que las versiones sobre un posible acuerdo son falsas y lanzó críticas directas a Washington, asegurando que no habrá entendimiento bajo las condiciones planteadas.

El mensaje también advirtió que la situación no regresará a la normalidad hasta que se cumplan los intereses de Irán, dejando clara la postura de confrontación.

Por su parte, Trump expresó confianza en que se pueda alcanzar un acuerdo, aunque reiteró que las operaciones militares continúan activas. Señaló además que recientes gestos desde Teherán en materia energética y en torno al tránsito por el Estrecho de Ormuz podrían interpretarse como señales de apertura al diálogo.

La iniciativa impulsada por Pakistán se suma a otros esfuerzos diplomáticos en la región. Qatar ha manifestado respaldo a las negociaciones, mientras que Egipto ha sostenido contactos recientes con Irán, Estados Unidos, Turquía y Pakistán en busca de una salida al conflicto.