Imoveqroo limitará a 600 los mototaxis en Puerto Aventuras durante su regularización

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PLAYA DEL CARMEN.- El Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) estableció un límite de 600 mototaxis para la alcaldía de Puerto Aventuras como parte del proceso de regularización del servicio de transporte público, mientras que en Villas del Sol únicamente se permitirá la operación de entre 200 y 250 unidades.

El delegado del Imoveqroo en Playa del Carmen, David Armín Cosgaya Mena, informó que actualmente se trabaja en el emplacamiento y la entrega de permisos a los operadores, además de la definición de los polígonos donde podrán circular.

Explicó que, como parte de este proceso, también se determinó que los mototaxis no podrán transitar por avenidas principales, con el objetivo de reducir riesgos para conductores y usuarios.

Entre las vialidades excluidas se encuentra la prolongación de la avenida Colosio, que conecta con la carretera de cuota hacia El Tintal, la cual quedó fuera del polígono autorizado para Villas del Sol.

“No es una ocurrencia, sino que es para salvaguardar la seguridad de los conductores”, señaló el funcionario.

Cosgaya Mena indicó que, una vez concluido el proceso de regularización y emplacamiento en Puerto Aventuras, Villas del Sol y La Guadalupana, el Imoveqroo firmará un convenio con el Ayuntamiento de Playa del Carmen para que los agentes de Tránsito colaboren en la supervisión del servicio e impidan que las unidades circulen fuera de las zonas autorizadas.

Añadió que los asentamientos de Cristo Rey y Nuevo Noh Bec, donde también opera este tipo de transporte, permanecen en espera debido a asuntos legales pendientes, aunque la intención es incorporarlos posteriormente al programa de regularización.

El delegado reconoció que algunos operadores han manifestado su rechazo al proceso; sin embargo, advirtió que quienes no tramiten sus permisos y placas quedarán fuera del padrón autorizado y no podrán continuar prestando el servicio.