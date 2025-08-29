Supervisa Mara Lezama trabajos de restauración de energía eléctrica de la CFE en la Av. Huayacán, Kabah y Las Torres

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa supervisó los trabajos de restauración del suministro de energía eléctrica en la zona de la avenida Huayacán con Kabah y Las Torres de esta ciudad, donde personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) trabaja en la instalación de nuevos circuitos eléctricos que eviten la sobrecarga y garanticen el suministro las 24 horas.

La titular del Ejecutivo estatal dijo que luego de estar en constante comunicación con la Directora General de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor se logró dar una pronta solución al problema del suministro de energía eléctrica en la zona de la avenida Huayacán con Kabah y Las Torres.

Mara Lezama explicó que existen 88 circuitos que alimentan a Cancún de energía eléctrica y cuatro de ellos son los que suministran a la zona de Huayacán con Kabah y Las Torres.

Resaltó que actualmente gracias a la rápida intervención de la CFE se tendrán dos circuitos aéreos de respaldo y de cuatro circuitos se pasará a cinco para garantizar el suministro de energía.

Por su parte, el Gerente Peninsular de Distribución de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Héctor Aguilar Valenzuela explicó que los apagones suscitados en la zona de la avenida Huayacán con Kabah se debió a una sobrecarga en unos de los tres circuitos subterráneos en la misma cama de ductos, así como el daño a otro circuito por una maquinaria y en consecuencia colapsó la red.

Detalló que se tuvo que apagar los circuitos para iniciar con los trabajos y poner en marcha la construcción de un par más de circuitos aéreos, la instalación de postes nuevos, y se sacaron dos circuitos aéreos para tener ya cinco, para tener flexibilidad en caso de que se dañe uno de las salidas subterráneas se usaría los aéreos y ya poder transferir la energía eléctrica.

Aguilar Valenzuela dijo que se tiene un operativo “CFE en Tu Colonia” mediante el cual se ha revisado comercio por comercio, y casa por casa y a la fecha se han hecho 120 para constatar que cuentan con el servicio de la mejor calidad.

La Gobernadora reconoció el trabajo del personal de la CFE quienes responden de manera inmediata, brindan su apoyo y ponen todo su esfuerzo para ayudar a la población ya sea por una falla en la red eléctrica y también, antes, durante y después de una contingencia hidrometeorológica.

La titular del Ejecutivo estatal hizo un llamado a la población a reportar cualquier incidente que se presente a través del número telefónico 071, así como aquellas personas que se “cuelguen” indebidamente del tendido eléctrico, esto a fin de garantizar la fluidez de la energía.