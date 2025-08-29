Mandan ‘saludos’ a ‘La Barredora’: Ciudadano le grita a Adán Augusto en CDMX

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras atendía a medios de comunicación, una persona le gritó “saludos a ‘La Barredora’” al senador Adán Augusto López la tarde de este jueves.

Los hechos ocurrieron en el centro de la Ciudad de México, mientras el coordinador de la bancada de Morena en el Senado salía de la reunión plenaria de su partido para caminar, esto sobre el callejón del 57, Tacuba y Donceles.

Mientras atendía las preguntas de los periodistas se escuchó el grito de un ciudadano por el cártel de ‘La Barredora’, a lo que Adán Augusto López frunció el ceño y en voz baja preguntó que quién fue la persona que le gritó.

Aunque el momento no generó una respuesta del exsecretario de Gobernación, recordó la polémica que enfrenta el senador, luego de que las autoridades nacionales e internacionales emitieran una ficha de búsqueda contra Hernán Bermúdez Requena, quien fuera su secretario de Seguridad cuando Adán Augusto López fue gobernador de Tabasco.

A Bermúdez Requena se le señala no solo de beneficiar al cártel de ‘La Barredora’, sino de ser su líder mientras era responsable de la seguridad en Tabasco.

Pese a los reclamos de la oposición, quienes exigen acciones contra Adán Augusto López por sus supuestos vínculos con ‘La Barredora’, el morenista, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo que no le preocupan las críticas ni los señalamientos, y que está dispuesto a colaborar con las autoridades sobre el tema.

Fuente: El Financiero