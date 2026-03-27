Suprema Corte frena a Xcaret: deberá retirar uso de cultura maya en publicidad

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó la suspensión definitiva que permitía a Grupo Xcaret utilizar elementos del patrimonio cultural maya en su publicidad, al considerar que la protección de este legado colectivo debe prevalecer sobre intereses comerciales.

Con esta decisión, la empresa deberá retirar dicha simbología de sus campañas mientras se resuelve el fondo del litigio.

El caso generó un intenso debate en el Pleno. El proyecto de la ministra María Estela Ríos González fue aprobado por siete votos contra dos. En contraste, la ministra Yasmín Esquivel Mossa se pronunció por mantener la suspensión, al argumentar que la empresa cumplía con los requisitos legales y contaba con autorización del Gran Consejo Maya de Quintana Roo.

Según su postura, dicho aval —mediante un contrato de transición por cinco años con una contraprestación de 15 millones de pesos— acreditaba la apariencia de buen derecho sin generar afectaciones a la colectividad. Además, advirtió que retirar el contenido publicitario podría causar un daño inmediato a la empresa e impactar el proceso judicial.

No obstante, la ministra ponente sostuvo que ese acuerdo no es suficiente para representar el consentimiento de todo el pueblo maya en la península de Yucatán, integrada por comunidades de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, que en conjunto suman más de mil localidades.

Asimismo, subrayó que la reforma constitucional del 30 de septiembre de 2024 reconoce el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre su patrimonio cultural, así como a preservar, proteger y desarrollar su identidad, incluyendo la propiedad intelectual colectiva.

Este criterio, añadió, está en concordancia con estándares internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que establece su facultad para definir su identidad conforme a sus usos y costumbres.