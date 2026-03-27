Activa Semar búsqueda en el Caribe de dos veleros que llevaban ayuda a Cuba

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CIUDAD DE MÉXICO.- Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México activaron un operativo de búsqueda y rescate en el Caribe mexicano para localizar dos veleros del Convoy Nuestra América, con nueve tripulantes de distintas nacionalidades, que zarparon el pasado 20 de marzo desde Isla Mujeres con destino a La Habana, transportando ayuda humanitaria.

De acuerdo con la institución naval, las embarcaciones tenían previsto arribar entre el 24 y 25 de marzo; sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado su llegada ni se ha restablecido comunicación con los tripulantes, lo que derivó en la activación inmediata de los protocolos correspondientes para salvaguardar la vida humana en el mar.

Como parte de las acciones, se alertó a mandos de la Quinta Región Naval y la Novena Zona Naval, con sedes en Isla Mujeres y Yucalpetén, respectivamente, así como a las Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR). También se emitieron avisos a la comunidad marítima para ampliar el alcance de localización.

La dependencia informó que mantiene coordinación con la Capitanía de Puerto de Isla Mujeres y con instancias técnicas especializadas para el análisis de información marítima, además de establecer comunicación internacional con centros de rescate marítimo y agencias de países como Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos.

En las labores operativas, se han desplegado unidades de superficie y aeronaves, entre ellas aviones tipo Persuader, que realizan recorridos en la ruta estimada entre Isla Mujeres y La Habana, tomando en cuenta posibles variaciones en la trayectoria, así como las condiciones meteorológicas y corrientes marinas de la zona.

Finalmente, la Semar hizo un llamado a embarcaciones comerciales, pesqueras y recreativas que navegan en el Caribe y el Golfo de México para que reporten de inmediato cualquier avistamiento o información que contribuya a la localización de los veleros desaparecidos.