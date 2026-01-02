Tren Maya fortalece llegada de turistas nacionales a Bacalar

Comparte esta Noticia

BACALAR.- La Laguna de Bacalar se mantiene como uno de los destinos preferidos del turismo nacional, situación que ha impulsado el incremento de una a tres corridas diarias en la estación del Tren Maya en este municipio, tanto para visitantes que arriban desde Cancún como para aquellos que llegan procedentes de Campeche.

Actualmente, el 80 por ciento de los visitantes que llegan a Bacalar son de origen nacional, mientras que el 20 por ciento corresponde a turismo extranjero, principalmente proveniente de países europeos, lo que ha permitido sostener una ocupación hotelera constante a lo largo de 2025.

La ocupación turística ha oscilado entre el 60 y el 85 por ciento, dependiendo de la temporada, reflejando la preferencia sostenida por este destino del sur de Quintana Roo, incluso fuera de los periodos vacacionales tradicionales.

Hacia finales de 2025 se registró un aumento en las corridas del Tren Maya con destino a Bacalar, incorporando rutas desde Palenque y Cancún, lo que abrió la posibilidad de recibir visitantes desde temprana hora. Esto ha permitido la conformación y comercialización de paquetes turísticos que facilitan a los viajeros disfrutar de Bacalar durante el día y regresar por la tarde-noche tanto al norte del Estado como a la capital, e incluso con destino a Palenque.

La estación de Bacalar se ha consolidado como una de las más visitadas del Tren Maya en la región peninsular, con un flujo creciente de turistas interesados en este nuevo medio de transporte, lo que se refleja en el aumento de llegadas y salidas diarias.

Por otra parte, se recordó que la temporada baja concluyó con una agenda de eventos que incluyó el Festival de Trova, el Festival del Caribe, el Festival Gastronómico y el Festival Parrillero, los cuales ofrecieron actividades culturales y gastronómicas diseñadas para mitigar los efectos de la desaceleración global que ha impactado al sector turístico en todo el país.