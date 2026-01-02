Sheinbaum afirma que México ha resistido mejor los cambios arancelarios de EU

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- En un balance preliminar sobre la situación económica del país, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que México ha logrado sortear de mejor manera los cambios en la política arancelaria de Estados Unidos implementados tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Durante su mensaje, la mandataria destacó que el peso mexicano se colocó como la segunda moneda de América Latina con mejor desempeño frente al dólar estadunidense, solo por detrás de la moneda colombiana. Añadió que, según publicaciones especializadas, el comportamiento del peso en 2025 es el más favorable desde 1991.

Sheinbaum subrayó que estos indicadores económicos desmienten los señalamientos de sectores críticos que hablan de una supuesta incertidumbre jurídica para la inversión privada en el país. Por el contrario, aseguró que México mantiene estabilidad macroeconómica y confianza internacional.

Adelantó que en los próximos días su gobierno presentará nuevas estrategias, trabajadas de manera conjunta con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el objetivo de impulsar y agilizar las inversiones privadas, así como los esquemas de coinversión entre el sector público y el privado.

En otro tema, al ser cuestionada sobre los resultados de gobiernos de izquierda y derecha en América Latina, la presidenta sostuvo que los avances económicos y sociales de México son evidencia de que se dejó atrás el modelo neoliberal, el cual —afirmó— solo generó mayor pobreza y desigualdad.

Explicó que la concepción de la libertad difiere entre ambas visiones políticas, ya que para la derecha se limita a la libertad del mercado, aun cuando los salarios no permiten cubrir las necesidades básicas. “¿Qué libertad es esa?”, cuestionó.

Finalmente, precisó que su gobierno no está en contra del mercado, pero mantiene una visión en la que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar derechos fundamentales como la salud, la educación y la vivienda, pilares centrales del proyecto que encabeza.